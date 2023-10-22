Atakum'da Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları

Atakum Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yıl dönümünde birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu bir program sunuyor. Konserlerden panel programına ve Cumhuriyet Yürüyüşü'ne kadar birçok etkinlikle vatandaşlar coşkuyu yaşayacak.

Atakum'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, birbirinden özel etkinliklerle kutlanacak. Pinhani konserinden Sinan Meydan'la panel programına ve Cumhuriyet Yürüyüşü'ne kadar vatandaşları dolu dolu bir program bekliyor.

Atakum Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yıl dönümünde bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyor. Kutlama programında Cumhuriyet Yürüyüşü'nden konserlere; söyleşilerden fotoğraf sergisine kadar her kesime ve zevke hitap eden etkinlikler yer alacak.

100. YILA ÖZEL ETKİNLİKLER

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhuriyet'in 100. Yılı' konulu karma fotoğraf sergisi, 23 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da sanatseverlerle buluşuyor. 26 Ekim Perşembe günü, saat 19.00'da açılacak Prof. Dr. Osman Ürper'in seçkilerinden oluşan 'Fotoğraflarla Ölümsüz Atatürk' sergisi, vatandaşlara tarihten kareler sunacak. '3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'ni kazanan eser sahipleri; 27 Ekim Cuma günü, Vedat Türkali Salonu'nda düzenlenecek törenle ödüllerini alıyor. 28 Ekim Cumartesi günü Vedat Türkali Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak programda ise Eski TBMM Üyesi ve Eğitimci Yıldırım Kaya ile Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz'ın katılımıyla Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından 'Laik Eğitim, Laik Yaşam ve Eşit Yurttaşlık' üzerine sohbet edilecek. Çiftlik Caddesi'nde saat 19.00'da başlayacak Fener Alayı, bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyor.

PİNHANİ'DEN CUMHURİYET KONSERİ

Samsun Dağcılık Kulübü ile organize edilen "Zirve Yürüyüşü', 29 Ekim Pazar günü saat 8.00'da başlayacak. Spor tutkunları Akdağ, Nebiyan ve Kocadağ'ı kapsayan alanı Cumhuriyet'in 100. yılı için katedecek. Tarihçi-Yazar Sinan Meydan'la '100. Yılında Cumhuriyet'i Anlamak' başlıklı panel ise Vedat Türkali Salonu'nda vatandaşlarla buluşuyor. Saat 16.00'da başlayacak panelde Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne tarihe yön veren olaylar, masaya yatırılıyor. Cumhuriyet sevdalıları saat 18.00'da Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde başlayacak '100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü' ile Atakum Belediyesi'nden Atakum Kent Meydanı'na kadar olan mesafeyi marşlar eşliğinde yürüyecek. Araç konvoyu saat 16.00'da Atakum Belediyesi hizmet binası önünden hareket ederek Abdullah Gül Bulvarı güzergahını takip edecek. Vatandaşları, Kent Meydanı'nda ünlü müzik grubu Pinhani'nin konseri bekliyor. Saat 21.00'da başlayacak konserde, Atakum Belediyesi'nin Çocuk Korosu da '100. Yılda 100 Çocuk' sloganıyla sahne alacak. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile düzenlenen geleneksel 'Cumhuriyet Balosu', Vedat Türkali Salonu'nda 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.