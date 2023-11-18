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ASO 60. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) kuruluşunun 60. yıl dönümünde Başkan Seyit Ardıç önderliğinde ASO ailesi olarak Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. ASO Başkanı Ardıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, üretimi artırmak için kararlı adımlarla yürüdüklerini ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da mirası gelecek nesillere taşıyacaklarını belirtti.