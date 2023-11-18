ASO 60. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Ankara Sanayi Odası (ASO) kuruluşunun 60. yıl dönümünde Başkan Seyit Ardıç önderliğinde ASO ailesi olarak Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. ASO Başkanı Ardıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, üretimi artırmak için kararlı adımlarla yürüdüklerini ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da mirası gelecek nesillere taşıyacaklarını belirtti.
Ankara Sanayi Odası (ASO) heyeti, Odanın kuruluşunun 60. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Seyit Ardıç başkanlığındaki heyet, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ardıç, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bize bıraktığınız mirası gelecek nesillere taşımak, muasır medeniyet seviyesine erişmek için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.