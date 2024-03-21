Aşık Veysel'in doğum yeri Sivas'ta anma programı düzenlendi

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, anma programında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Aşık Veysel'in çok önemli bir ozan olduğunu aktaran Doğan, "Veysel'in kurmuş olduğu dünyasında o fikirleri ve düşüncelerini, filozoflar ancak bu şekilde dile getirebilirdi. O, enfes şekilde insanlık adına tabiat adına her hadiseyi en yalın Türkçe ile dile getirmiştir. Veysel'in kendi ifadelerinde bulmuş haliyle kendisi için bugün düğün günü. Aynı Mevlana'daki gibi Şeb-i Arus'dur." ifadelerini kullandı.

Veysel'in torunlarından Rüstem Şatıroğlu ise "Bugün Aşık Veysel'in doğduğu topraklarda onun kara toprağına kavuşmasının yıl dönümünde köyündeyiz. Burada siz kıymetli dostlarla dedemi yeniden anmanın ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş bir değerin torunu olmak, onun soyunu devam ettirmek hem sorumluluğu hem de duygu yoğunluğuyla sözcüklerle anlatılabilecek bir şey değildir. Onu yaşamak, onu yeniden keşfederek yaşamak büyük bir gurur." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı.

Ozanın kabri başındaki anma programının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi. Burada ses sanatçıları Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi.

Anma programına, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sanatçılar, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci ve Sebahattin Şatıroğlu, kızı Hayriye Özer ve köy sakinleri katıldı.