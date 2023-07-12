Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin de Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktaran Sanchez, "Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" dedi.

18 yaşındaki Milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferinin Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinde de gündeme geldiği ortaya çıktı.

GÖRÜŞMEDE ARDA GÜLER'İN TRANSFERİ DE GÜNDEME GELDİ

NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, toplantıda Arda Güler'in transferinin de konuşulduğunu aktardı.

"ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCUYMUŞ"

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen Başbakan Sanchez, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" dedi.