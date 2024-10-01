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Antalya Turizmde Rekor Kırdı: 2024'ün İlk 9 Ayında 14 Milyon Ziyaretçi

Antalya Turizmde Rekor Kırdı: 2024'ün İlk 9 Ayında 14 Milyon Ziyaretçi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın 2024 yılının ilk 9 ayında ağırladığı 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi ile tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaştığını açıkladı. Bu dönemde Rusya, en çok turist gönderen ülke oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın 2024 yılının ilk 9 ayında ağırlanan 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi ile turizmde tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; dünyanın gözde turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya, 2024 yılının ilk 9 ayında 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi geldi. Bu sayı ile turizmde tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaşılmış oldu. İlk 9 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oldu. 9 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya Federasyonu'nu ilk sıradaki yerini korudu. Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçi ile 2'inci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

EYLÜL AYINDA DA ZİYARETÇİ REKORU

Antalya, eylül ayında ziyaretçi sayısında da rekor kırdı. Antalya'ya geçen eylül ayında gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin 682 artışla 2 milyon 339 bin 469 oldu. Yeni bir rekora imza atılan eylül ayında, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçen yıl olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. Bu yıl eylül ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi 603 bin 775 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, Almanya, 469 bin 792 ziyaretçi ile ikinci, Polonya 195 bin 96 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. Polonya'yı sırasıyla İngiltere, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda ve Moldova takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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