Antakya Medeniyetler Korosu Başkentte depremzedeler yararına konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Başkentte depremzedeler yaranına düzenlen konserde sahne aldı. Programda konuşan GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve tek yürek olmanın önemini vurguladı. Koro, şef Yılmaz Özfırat'ın yönetiminde şarkılarını seslendirdi.

Antakya Medeniyetler Korosu, Başkentte depremzedeler yaranına düzenlen konserde sahne aldı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin (GGYD) desteğiyle düzenlenen program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Programın açılışında konuşan GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve tek yürek olmanın önemini vurgulayarak, "Bizler yaralarımızı birlikte sardık, dayanışma ile iyileştik ve iyileşmeye devam ediyoruz. Bugün, sanatın iyileştirici gücü için bir dayanışma konserinde bir aradayız." dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Allıoğlu, Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında köprü kurmak amacıyla kurulan Antakya Medeniyetler Korosu'na düzenledikleri müzik şöleni için teşekkür etti.

Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz değerli koro üyelerine Allah'tan rahmet, tüm yakınları için baş sağlığı ve sabır diliyorum. Şimdi Alevi, Sünni, Ermeni, Ortodoks, Katolik ve Musevileri buluşturan kadim kent Hatay'ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan bu özel koro, depremde yaşamını yitiren arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısını müzikleriyle yaşatabilmeyi amaçlıyor."

Konuşmanın ardından koro, şef Yılmaz Özfırat'ın yönetiminde şarkılarını seslendirdi.

Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çok sayıda iş insanı ve Başkentli katıldı.