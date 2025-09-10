Ankara'da Kültürel İfadeler ve Kreatif Endüstriler Diplomatik Forumu Gerçekleşti

ANKARA Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen 'Kültürel İfadeler ve Kreatif Endüstriler Diplomatik Forumu ' (CCIF), Ankara'da düzenlendi. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Forum kapsamında Seğmenler gösterisi ve sanatçı Renan Bilek'in Türk ve Batı müziğini sentezleyen performansı sunuldu.

Programın açış konuşmasını yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği (KİFAÇ) İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Erman Demir, "Kreatif endüstri temsilcilerinin uluslararası kültürel ve ticari ilişkilerine destek olmak. Bir yönetmenin kültür ateşiyle bir oyun geliştiricinin hedeflediği ülkenin temsilcisiyle buluşmasına ön ayak olmak. Daha da önemlisi, diplomatik toplumun gözünde kreatif endüstrilerin ve yaratıcı ekonominin potansiyelini görünür kılmak" dedi.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, üniversitenin sosyal inovasyon, kreatif endüstriler ve sosyokent alanlarında yürüttüğü çalışmalara değinerek, "Türkiye son yıllarda yurt dışında Türk dizileri ve filmleriyle daha görünür hale geldi. Kreatif endüstriler, kültürel mirasımızı endüstri ve ekonomi ile buluşturmak için atılmış bir adımdır. Üniversitemizde de bu alanda akademik çalışmalar yürütüyor ve ülkemizin ilk kreatif endüstriler fakültesini kurma hedefiyle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Nizamettin Kazancı da konuşmasında, Türkiye'nin kültürel diplomasi ve kreatif endüstriler alanındaki vizyonunu ve uluslararası iş birliği stratejilerini vurguladı. Kazancı, kültürel ifade ve yaratıcı ekonominin, ülkeler arasında güçlü bağlar kurmak ve yumuşak güç avantajı yaratmak açısından taşıdığı önemi katılımcılarla paylaştı.

UNESCO 2005 kültürel ifadelerin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesinin 20. yılı kutlaması onuruna gerçekleştirilen forumun ilk etkinliği, 27'si büyükelçi olmak üzere 61 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya ayrıca ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Dışişleri Bakanlığı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan Şener ve Konya Sosyal İnovasyon Ajansı Genel Koordinatörü Ali Güney de katıldı. Sanat, siyaset, bürokrasi ve akademik camiadan yoğun ilgi gösterilen forumda, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Tokat Belediyesi'nin stantları beğeni topladı.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP) Başkanı İsa Doğmuş, kültürel ifadeler ve kreatif endüstrilerin ülkeler arasında köprüler kurduğunu belirterek, "Sanat, edebiyat, müzik ve animasyon sadece estetik değer sunmakla kalmaz; toplumlar arasında anlayış, güven ve iş birliği fırsatlarını besler. Bugün burada olmak, bu nedenle bizim için özel bir anlam taşıyor" diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Kreatif Endüstriler Komisyon Başkanı Berat Kuzu, kreatif endüstrilerin küresel ölçekte milyarlarca dolarlık hacme ulaştığını ve ekonomik değer ürettiğini vurgulayarak, "Kültürel diplomasi yaklaşımıyla bu potansiyeli doğru kullandığımızda, ülkemizin uluslararası saygınlığını ve ticari rekabet gücünü artırıyoruz. Bugün burada, kültür ve ekonomiyi buluşturan bu stratejik vizyonu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İletişimci ve çocuk medyası uzmanı Bora Durmuşoğlu ise "Kültürümüzün zenginliğini ve değerlerimizi yeni nesillere aktarmak, geleceğe bırakabileceğimiz en kıymetli miras. Gönül coğrafyamızdan başlayarak dünyanın dört bir yanında kuracağımız kültürel köprüler, ortak hafızayı güçlendirirken dostluk ve dayanışmayı büyütüyor. Çocuk medyası, kreatif endüstrilerin en önemli alanlarından biri; çünkü verdiğimiz her hikaye, yarının dünyasını şekillendirecek güçlü bir tohum" diye konuştu.