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Ağrı'da 14 kadın kursta dokuduğu ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor

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Ağrı'da 14 kadın kursta dokuduğu ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde kadın kooperatifindeki kursta 14 kadın, unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığını yaşatıyor. Yaklaşık 5 aydır süren eğitimde üretilen heybe, halı ve kırlent gibi ürünler kooperatif aracılığıyla satılarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ağrı'da kursta eğitim alan 14 kadın, geleneksel dokuma ürünlerinin yanı sıra çanta, kemer ve anahtarlık gibi farklı ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tutak ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan kadın kooperatifinde, unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığı yeniden yaşatılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden kursta, 14 kadın kursiyer ilk 2 aylık eğitim sürecinin ardından kendi ürünlerini dokumaya başladı. Kadınlar, heybe üretimiyle başladıkları çalışmalarını yün halı, yolluk, seccade, kırlent ve isimlik gibi ürünlerle sürdürüyor. Sipariş üzerine de üretim yapan kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünleri kadın kooperatifi aracılığıyla satışa sunuyor.

USTA ÖĞRETİCİDEN AÇIKLAMA

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Naide Bağatır, kadınların dokumacılığı sıfırdan öğrendiğini belirterek, üretim sürecinin her geçen gün geliştiğini ifade etti. Kursta şu ana kadar 2 halının tamamlandığını, farklı ürünlerin üretiminin ise devam ettiğini aktardı.

Geleneksel dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirten Bağatır, kursiyer sayısını artırarak daha fazla kadının üretime katılmasını istediklerini dile getirdi. Bağatır, "Her biri halısına bir hikaye dokuyor. Emek emek, ilmek ilmek ilerliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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