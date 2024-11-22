83 Yaşında Baba Mesleğini Sürdüren Demirci Usta

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Salih Koçoğlu, baba mesleği demirci ustalığını 83 yaşında sürdürüyor.

Koçoğlu, ilçede küçük yaşlarda babasının yanında demirciliğin inceliklerini öğrenerek yetişti.

Sonraki yıllarda işin başına geçen Koçoğlu, Merkez Mahallesi'ndeki dükkanında ocakta yaktığı ateşte 68 yıldır demiri döverek şekil veriyor.

Demirden kazma, balta, girebi, keser, çapa ve tırmık gibi tarım aletleri imal eden Salih usta, son yıllarda kapı, pencere ve demir doğrama malzemeleri de üretiyor.

Ata mesleğini yaşatma mücadelesi veren Koçoğlu, AA muhabirine, 15 yaşından beri babasının mesleğine devam ettiğini söyledi.

Koçoğlu, tarım aletleri yaparak başladığı işte zamanla usta olduğunu anlatarak, "83 yaşındayım, 68 senedir çalışıyorum. Baba mesleğine devam ediyorum. Fakat kimse gelip de 'bana öğret' demiyor. Ben bırakırsam Mesudiye'de bu iş biter. Sıcak demirci bir kazada şart. Gücümün yettiği kadar da devam ediyorum." dedi.

Tarım aletlerinin yanında demir doğramaya da talep olduğunu belirten Koçoğlu, "Ocağın, demirin ısınması için 1500 derece olması lazım. Olmazsa demir dövülmez." diye konuştu.

Her zanaatın hem kolay hem de zor tarafları olduğuna işaret eden Koçoğlu, ağır işler sırasında yardıma ihtiyacı olduğunu ancak çırak bulamadığını kaydetti.

"Demircilik mesleği sayesinde çocuklarımı okuttum"

Mesleğini sevdiğinin altını çizen Koçoğlu, "Sevmesem bırakırım. 68 senedir severek çalışıyorum. Şimdilik de devam etme niyetim var nasip olursa. Yapabildiğim ve gittiği yere kadar devam." ifadesini kullandı.

Koçoğlu, 5 çocuğu ve 10 torunu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Demircilik mesleği sayesinde çocuklarımı okuttum. Lise ve üniversite mezunları, aralarında sanatkar var. 10 tane de torunum var. Hepsini demircilik sayesinde yetiştirdim, evlendirdim. Herkes evinde, ocağında. Eşimse 15 sene önce vefat etti. Ben de bu işle vakit geçiriyorum."