32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belirlendi

Adana'da 22-28 Eylül'de düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 4'ü dünya prömiyeri olmak üzere 10 film jüri karşısına çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 kategoride Altın Koza Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, Doç. Dr. Hakan Erkılıç ve Senem Erdine'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Bu yıl yarışmada Ali Cabbar'ın "Annemin Solgun Çiçekleri", Emine Emel Balcı'nın "Buradayım, İyiyim", Emine Yıldırım'ın "Gündüz Apollon Gece Athena", Gözde Kural'ın "Cinema Jazireh", Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu'nun "Algoritma'ya Biat Et", Pelin Esmer'in "O da bir şey mi", Orhan Eskiköy'ün "Ev", Özkan Çelik'in "Perde", Rezan Yeşilbaş'ın "Uçan Köfteci" ve Tayfun Pirselimoğlu"nun "İdea" adlı filmleri jüri değerlendirmesine sunulacak.

Dünya prömiyeri Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yapılan "Cinema Jazireh" filmi, Türkiye'de ilk kez Adana'da izleyici karşısına çıkacak.

Festivalde yarışacak filmlerden "Algoritma'ya Biat Et", "Annemin Solgun Çiçekleri", "Ev" ve "Perde"nin dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek.

895 film başvurdu

Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 45, Belgesel Film Yarışması'na 65, Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 277, Ulusal Kısa Film Yarışması'na 288, Öğrenci Kısa Film Yarışması'na 220 olmak üzere toplam 895 film başvurdu.

Festivalin geçen yıl başlattığı Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'na ise yeni dönemde 27 proje başvurusu geldi.

Kentte bu yıl 32. kez organize edilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de düzenlenecek.