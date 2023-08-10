1915 Siper Canlandırması Tarihi Yarımada'ya gelen ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşatacak

ÇANAKKALE Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında düzenlenen törenle ziyarete açılan 1915 Siper Canlandırması, ziyaretçilere Çanakkale Kara Savaşları'nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anıları, günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek, yaşanan 1 gün siperlerde Çanakkale ruhunu yaşayacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçilere, 108 yıl önce kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek destan yazdığı Çanakkale ruhunu anlatmak için çalışmalarına devam ediyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında düzenlenen 1915 Siper Canlandırması projesi tamamlanmasının ardından Anafartalar Zaferi'nin 108'inci Yıldönümünde ziyarete açıldı. Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız,Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, gaziler, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duanın ardından 1915 Siper Canlandırması ziyarete açıldı. Açılışın ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindeki protokol üyeleri oluşturulan 1915 Siper Canlandırmasını gezdi. Yetkililerden siper ve canlandırmayla ilgili bilgi aldı.

1915 Siper Canlandırması projesiyle, Çanakkale Kara Savaşları'nda düşmana geçit vermeyerek büyük tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anı ve günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerden yaşanan 1 günü anlatılıyor. Çanakkale Savaşları'ndan kalma görsel, fotoğraf, siper görüntüleri ve harp ceride ve raporlarına bakılarak oluşturan senaryo çerçevesinde o dönemin canlandırması yapılıyor. Canlandırma siperleri 330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşuyor. Canlandırma kısmında; gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, gözetleme-2, karargah, lağım tünel girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperde şehitlerimiz, piyadeler ateş ediyor ile karavanda çorba içen askerler yer alıyor.

Ziyarete açılan 1915 Siper Canlandırması, ziyaretçilere Çanakkale Kara Savaşları'nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anıları, günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek, yaşanan 1 gün siperlerde Çanakkale ruhunu yaşatacak.