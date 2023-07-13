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18-25 Yaş Arası Gençlere Ücretsiz Müzekart

Kültür Sanat Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri 'Müzekart GNS' Projesinin yeniden başladığını duyurdu. Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri 'Müzekart GNS' projesinin başladığını ifade etti. Bakan Bak, 'Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz' paylaşımı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" Projesinin yeniden başladığını duyurdu.<18 - 25 YAŞ ARASI GENÇLERE ÜCRETSİZ MÜZEKART

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kültür Sanat Haberler

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