Kullanıcılar ikiye bölündü! Sosyal medyada WhatsApp'ı silmiyoruz kampanyası başlatıldı

Kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan WhatsApp, kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım telefonlarından uygulamayı silerek başka uygulamalara geçerken, bir kısım da WhatsApp kullanmaya devam edeceklerini bildirdi. Türkiye'de bugün 'WhatsApp'ı silmiyoruz' başlığı ise TT oldu.

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması üzerine uygulamayı kullanan bazı kullanıcılar farklı iletişim uygulamalarına yöneldi. Kullanıcılar sıklıkla Telegram ve BİP uygulamalarını tercih ederken, geçişler kısa sürede milyonlarca sayıya ulaştı.

WHATSAPP'I SİLMİYORUZ KAMPANYASI

Bu durum 'Dijital Göç' olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise WhatsApp'ta kalmaya devam edeceklerini belirtti. Sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar kullanıcıları ikiye böldü. Uygulamayı silenlere karşı olarak bazı kullanıcılar Twitter'da 'WhatsApp'ı silmiyoruz' başlığı ile kampanya başlattı.

Binlerce kişi kısa sürede başlık altında görüşlerini bildirirken, konu Türkiye'de Trend Topic (TT) listesinde birinci sıraya yerleşti.

WhatsApp yetkilileri tarafından konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖZEL İLETİŞİMİ ETKİLEMİYOR"

"Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.

WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR BU İÇERİKLERİ GÖREMEZ"

WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile bu içerikleri göremez. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir.

"ALIŞVERİŞ YAPMALARINI VE İŞLETMELERDEN DESTEK ALMALARINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz"