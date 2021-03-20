Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak?

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Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınması gündeme bomba gibi düştü. Ancak kulislerde Ağbal ile ilgili bambaşka bir iddia dolaşıyor. Ankara'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölüneceği ve Ağbal'ın Maliye Bakanı olarak atanacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi 24 Mart 2021 tarihinde 7. Olağan Büyük Kongre'sini gerçekleştirecek. Kongre öncesinde kabinede değişiklik bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde ağırlıklı olarak siyaset dışı isimler görevlendirilmişti. Yeni kabinede ise AK Parti yönetiminden ve Meclis'ten bazı isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Ankara kulislerinde son bir haftadır dolaşan listelerde adeta 'bakan toto' oynanıyor.

GÖREVDEN ALINAN BAKANLAR MKYK'YA GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta sonu kabine değişikliğine son şeklini vereceği belirtilirken görevden alınacak bakanlara partisinin en üst yönetim organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) getireceği ifade ediliyor.

DÖRT BAKANLIK BÖLÜNECEK İDDİASI

Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölünebileceği kaydediliyor. İkiye ayrılması beklenen bir diğer kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı.

AĞBAL'IN MALİYE BAKANI OLACAĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınıp yerine AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi siyaset kulislerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölüneceği iddiasını güçlendirdi. Kaynaklar, Lütfi Elvan'ın Hazine Bakanı olarak görevine devam edeceği, Merkez Bankası'ndan ayrılan Naci Ağbal'ın Maliye Bakanı olarak atanacağını öne sürüyor.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM SİNYALİ

Öte yandan, ekonomi yönetimiyle ilgili tüm bakanlıkların ise yeni atanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na bağlı olacağı ifade ediliyor.

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta ekonomik reform paketini açıkladığı toplantıda "Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'dur. İkincisi ise Hazine ve Maliye Bakanımızın başkanlığında faaliyetlerini yürütecek finansal istikrar komitesidir. Yeni oluşturacağımız bu yapılarla ekonomi ve finans politikalarımızda şeffaflığı öngörülebilirliği ve koordinasyon artırarak iletişim mekanizmalarını güçlendiriyoruz" demişti.