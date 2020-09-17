Kula mahallelerinin yolları konfora kavuştu Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım çalışmaları tamamlanan Kula ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mahalle muhtarları, ihtiyaç duydukları yol yapım çalışmalarının tamamlanmış olması nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mahalle muhtarlarını sık sık ziyaret ederek taleplerini yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım çalışmalarının tamamlandığı Kula ilçesine bağlı Yeşilyayla, Gölbaşı ve Konurca mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yapılan ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri, Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ve Konurca Mahalle Muhtarı İbrahim İyli bulundu. Mahallelerde yapılan sathi kaplama yol çalışmalarıyla birlikte, Yeşilyayla, Gölbaşı ve Konurca mahalleleri artık güvenle seyahat edebiliyorlar. Yapılan ziyarette bulunan Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ve Konurca Mahalle Muhtarı İbrahim mahallelerine yapılan yollarla ilgili övgü dolu sözler sarf ettiler.

Büyükşehir'in Emeğine Yüreğine Sağlık

Yol yapım çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini paylaşan mahalle muhtarları, hem yolları hakkında bilgiler verdiler hem de emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar; "Yeşilyayla, Gölbaşı ve Çarıkmahmutlu'yu bağlayan yol çalışmamız yapıldı. Aynı zamanda Yeşilyayla Mahallemizin Hacıosmanlar, Çavdarlar ve Alakavak sokaklarımız da sathi kaplama çalışması yapıldı. Toplamda bu yapılan yollar 8 buçuk kilometredir. Bu yoldan dolayı çok sıkıntı çekiyorduk. Allah razı olsun Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş; "Bizim mahallemize 3 kilometrelik yol çalışması yapıldı. Ahatlar, Harmandalılar ve İmamlı sokaklarımıza sathi kaplama çalışması yapıldı. Hizmetlerden ve yapılan yollardan çok memnunuz. Yıllarca verilmeyen hizmeti Cengiz Başkanım sayesinde aldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanımız Kurtuluş Kuruçay'a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Konurca Mahalle Muhtarı İbrahim İyli; "Bizim Konurca Mahallemize giden yolumuz yapıldı. Sathi kaplama çalışmamız toplamda 3 buçuk kilometredir. Yollarımız hep toz topraktı. Araçlarımızla gidemiyorduk. Asfaltlandıktan sonra şimdi hiçbir sıkıntımız kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan'dan Hediye

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına muhtarlara duvar saati hediye etti.

Kaynak: Bültenler