Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un acı günü

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden kayınbabası Himmet Aslan'ın (89) cenazesi toprağa verildi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden kayınbabası Himmet Aslan'ın (89) cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Salihli ilçesindeki hastanede yaşamını yitiren Aslan'ın naaşı, Kurşunlu Camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Aslan'ın cenazesi, Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Tosun ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak