Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un acı günü

04.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:26
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un acı günü

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden kayınbabası Himmet Aslan'ın (89) cenazesi toprağa verildi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden kayınbabası Himmet Aslan'ın (89) cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Salihli ilçesindeki hastanede yaşamını yitiren Aslan'ın naaşı, Kurşunlu Camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Aslan'ın cenazesi, Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Tosun ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Caner Erkin Halis Özkahya Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:28:37. #1.14#
title