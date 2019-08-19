Küçükköyspor MMA'da Tiflis'ten altın kemerle döndü

19.08.2019 15:08

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin MMA (Karışık Dövüş Sanatları) Takımının başarılı sporcusu Şamil Kadirov, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'den WJMMAF altın kemeri ile döndü.

Küçükköy Spor Kulübü Antrenörü Tuncay Talay'ın çalıştırdığı MMA Karışık Dövüş Sanatları sporcusu Şamil Kadirov, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan Profesyonel WJMMAF Altın Kemer MMA Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıktığı İranlı rakibi Omid Mohammadi'yi nakavt ile mağlüp etmeyi başararak altın kemeri Türkiye'ye kazandırdı.

Küçükköy Spor Kulübü sporcusu Çeçenistan asıllı Türk MMA dövüşçüsü Şamil Kadirov'un şimdiye kadar amatör dövüşlerinde kulübüne ve ülkemize sayısız madalya ve kupalar kazandırdığı öğrenildi.

Amatörden profesyonel dövüşlere geçiş yapan Şamil Kadirov'un sarı-kırmızı kulübünün formasıyla önündeki profesyonel maçlara hazırlanmaya devam ettiği bildirildi.

Şamil Kadirov'un antrenörü Tuncay Talay, Gürcistan'da çıktıkları dev karşılaşmada sporcusu Kadirov'un karşılaşmanın en başından sonuna kadar üstün bir performans sergilediğini vurgulayarak, "İranlı güçlü rakibi karşısında çok iyi bir dövüş çıkaran sporcumuz, maçın sonunda rakibini nakavtla yenmeyi başardı. Küçükköyspor MMA Takımı olarak, ülkemizi ve Ayvalık'ımızı temsil ettiğimiz karşılaşmadan altın kemerle dönmenin büyük gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA