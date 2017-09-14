Küçükçekmece'de Suriyeliler ile Mahalle Sakinleri Arasında Gerginlik

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün Suriyelilerle ile mahalle sakinleri arasında çıkan bir kişinin bıçakla yaralandığı kavganın ardından gerginlik bugün de devam etti. Akşam saatlerinde çıkan kavganın ardından toplanıp Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.



Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde dün Suriyeli bir grup ile mahalleli gençler arasında kavga çıktı. Kavgada Serdar Poyraz isimli genç bıçaklalanarak yaralandı. Poyraz kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Olayın ardından gerginlik bugün de devam etti. Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasındna yine kavga çıktı. Kavga sırasında başına taş isabet eden bir mahalleli yaralandı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli toplanarak Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek istedi. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisinin de önlem aldığı görüldü. Ayrıca Olay yerine TOMA aracı (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) gelerek önlem aldı. Polis ekipleri toplanan kalabalığı sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi.



Polis ekiplerinin mahallede zırhlı polis araçlarla devriye gezerken, çevik kuvvet ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişi sürüyor.



- İstanbul