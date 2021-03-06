Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane
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Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane

06.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:51
Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane

Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanları için tam donanımlı bir bakım Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi kurdu.

Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanları için tam donanımlı bir bakım Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi kurdu. Merkez hakkında bilgi veren Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saniye Yıldız, "Merkezde hizmetlerimizin tamamı ücretsizdir. Vatandaşlarımız herhangi bir vaka ile karşılaştıklarında belediyemizi araması yeterlidir" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanları için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ni hayata geçirdi. Merkezde İnhalasyon anestezi cihazı, röntgen cihazı, renkli ultrason, köpek yoğun bakım ünitesi, kedi yoğun bakım ünitesi, hemogram, biyokimya, idrar analiz cihazlarımız ile tam donanımlı olarak hizmet veren Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi engelli sokak hayvanlarına unutmadı.

 8 BİN M2 ALAN ÜZERİNE KURULDU

2020 yılı içerisinde hizmete açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi; 2 bin metrekare kapalı alan, 6 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 8 bin metrekare alan üzerine   kuruldu. Merkezimiz idari bina, hastane bölümü (2 operasyon odası, 2 muayene odası, görüntüleme odası, laboratuvar, eczane, kedi bakım ünitesi (250 kapasiteli), köpek yaşam alanı (100 kapasiteli), engelli kedi yaşam alanı (60 kapasiteli), kanatlı yaşam alanından oluşmaktadır.

"MERKEZİMİZ TÜM VATANDAŞLARIMIZIN ZİYARETİNE AÇIKTIR"

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saniye Yıldız, "Merkezimiz 8 bin M2 alan üzerine kuruldu. Girişte hayvanlarımız veteriner hekimlerimiz tarafından hastalıklarına göre sınıflandırıldıktan sonra birimlere yerleştirilmektedir. 6 veteriner hekim, 1 veteriner işleri şefi olmak üzere toplam 16 personelle hizmet vermekteyiz. Merkezimiz temmuz ayı itibariyle  Atakent Mahallesine taşınmıştır. Bizler sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizin tamamı ücretsizdir. Vatandaşlarımız herhangi bir vaka ile karşılaştıklarında belediyemizi araması yeterlidir. Ekiplerimiz hızla yaralı veya hasta hayvanı merkezimize getirecektir. Aynı zamanda merkezimiz tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır" dedi.


Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane
Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane
Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane
Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane
Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane
Küçükçekmece'de sokak hayvanlarına özel tam donanımlı hastane

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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