Küçükçekmece'de bir derneğe yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Küçükçekmece'de bir derneğe yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

14.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 14.11.2020 00:33

Küçükçekmece'de bir derneğe düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir derneğe düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Konut Birlik Yapı Kooperatifi Sokak'ta bulunan bir derneğe, otomobille gelen şüpheli veya şüpheliler silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda dernekte bulunanlardan 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırı sonrası geldikleri otomobille kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de bir derneğe yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de bir derneğe yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de bir derneğe yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de bir derneğe yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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