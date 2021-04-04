Küçükçekmece'de açık kafeye baskın anı kamerada

Küçükçekmece'de korona virüs kurallarını hiçe sayarak kapalı olması gereken zamanda açık olan kafeye polis ekipleri baskın düzenledi.

Küçükçekmece'de korona virüs kurallarını hiçe sayarak kapalı olması gereken zamanda açık olan kafeye polis ekipleri baskın düzenledi. Maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı kafede bulunan 22 kişiye 76 bin 318 lira idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece'de korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir kafeye polis ekipleri dün saat 15.30'da baskın gerçekleştirdi. Halkalı Mahallesi'nde bulunan kafede yapılan kontroller neticesinde; dışarıdan kepenkleri kapalı şekilde olduğu ancak cam balkon kısmından servis yapıldığı, içeride oyun masaları bulunduğu ve oyun oynandığı, aynı zamanda nargile ve çay servisi yapıldığı, sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı tespit edildi. İçeride bulunan 22 kişiye 76 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. Amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen kafe de İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı