Küçük karateciler dereceleriyle göz doldurdu

03.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:26

Denizli Pamukkale'de düzenlenen karate yarışmasında Ispartalı takımlar derecelerle döndü. Küçük karateciler büyüklerin gurur kaynağı oldu.



Denizli Pamukkale'de 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan yarışmalarda Isparta Karakaş Spor Kulübü ve Yalvaçlı Belediyesi Karate takımı derecelerle döndü. Isparta karması 12 sporcuyla yarışmalara katılım sağladı. 2 gün süren müsabakalarda Ispartalı minik karateciler Yiğit Ünal, 2013 doğumlu kata da ikinci oldu. 2010 doğumlu Naciye Sibel Turp kumite 34 kiloda ikinci, Ali Osman Mir 2007 doğumlu 40 kiloda birinci, Erdem Çallıoğlu 2008 doğumlu 42 kiloda birinci Aleyna Turp 2006 doğumlu 42 kiloda üçüncü ve Ecrin Nisa Gök 2009 doğumlu 36 kiloda beşinci oldu.



Ayrıca Ramazan Efe Urgancı, Berra Mavi, Ebrar Mercan Parlayan, Ali Nafi Çalık, Ali Yaşar Başar ilk müsabakaları olmasına rağmen güzel maçlar çıkardılar. Karate İl Temsilcisi Kadir Karakaş ve Antrenör Murat Şakir Demirdal'ın öğrencileri dereceleriyle göz dolduruyorlar. - ISPARTA

Kaynak: İHA