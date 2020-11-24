Kuaför salonu işletmecileri endişeli

Koronavirüsten etkilenen kuaför salonları destek bekliyor.

Koronavirüsten etkilenen kuaför salonları destek bekliyor. Salon işletmecileri kısa sürede bir destek gelmezse çok sayıda kuaförün mesleğini yapamaz duruma geleceğini söylüyor.

Toplam 5 milyar liralık büyüklüğe ulaşan kuaför salonları pandemi sürecini en derinden yaşanan işletmelerden biri oldu. Sektör oyuncuları yakın zamanda bir destek verilmemesi durumunda birçok işletmenin kapısına kilit vuracağını belirtiyor. İstanbul'un birçok bölgesinde hizmet veren The Most Kuaför Salonları'nın sahibi Ünal Demir sektör olarak zor bir dönemden geçildiğini ve güçlü portföyü olan markaların ayakta kalabileceğini söyledi.

"100 bin kişi çalışıyor"

Ünal Demir, pandemi sürecinin birçok işletmeye darbe vurduğunu belirterek, "Bu süreçte işini iyi yapan ve portföyü geniş olanlar ayakta durabilmeyi başaracak. Birçok meslektaşımız ise ne yazık ki kapısına kilit vuracak. Bu sektörde 100 binden fazla kişi çalışıyor. Korona sürecinde işletmelerin gerekli önlemleri aldığını düşünüyoruz. Ancak sektöre acil bir şekilde destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı