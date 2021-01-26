KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sena Sezen, EUA temsilciliğine atandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sena Sezen'in, KTÜ'nün uluslararası üniversite birliklerine yönelik süreçlerini takip etmek üzere temsilci olarak atandığı bildirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin stratejik amaçlarından birinin de uluslararasılaşmak olduğunu belirterek, bu çerçevede Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) başta olmak üzere üniversitenin üyesi olduğu uluslararası üniversite birlikleriyle olan iş birliğinin geliştirilmesinin de önem arz ettiğini vurguladı.

Gelecek süreçte EUA ve diğer uluslararası üniversite birlikleri ile iletişimin güçlendirileceğini ve üniversitenin birlikler içerisindeki temsiliyetinin de artırılacağına dikkati çeken Çuvalcı, "Bu kapsamda Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sena Sezen, EUA ve diğer üyesi olduğumuz uluslararası üniversite birliklerine yönelik süreçleri takip etmek üzere üniversitemiz adına temsilci olarak atanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı