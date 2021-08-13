KTO sigorta komitesinden Rıfat Hisarcıklıoğlu'na dosya
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KTO sigorta komitesinden Rıfat Hisarcıklıoğlu'na dosya

KTO sigorta komitesinden Rıfat Hisarcıklıoğlu'na dosya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Ticaret Odası 11. Meslek komitesi TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinde sigorta acentelerinin sorunlarının yazılı olduğu dosyayı Hisarcıklıoğlu'na teslim etti.

Körfez Ticaret Odası 11. Meslek komitesi TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinde sigorta acentelerinin sorunlarının yazılı olduğu dosyayı Hisarcıklıoğlu'na teslim etti.

Körfez Ticaret Odası'nın komitelerden olan 11. Meslek komitesi çalışmalarına devam ediyor. Komite başkanı Hasan Yılmaz, komite üyeleri Mustafa Gülcan, Mehmet Şahin, Erdoğan Songur ve Ercan Yavuz'un yer aldığı üyeler Kocaeli programı öncesi gerçekleştirdikleri toplantılarda belirledikleri sorun ve çözüm önerilerini Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teslim ettiler.

Körfez Ticaret Odası 11. Meslek komitesinin hazırladığı dosyada pek çok sorun ve çözüm önerisi dile getirildi. Komite üyelerinin ziyaret öncesi gerçekleştirdikleri toplantıda belirlenen sorunlar arasında zorunlu sigortaların aynı teminat ve şartları içeren fakat birbirlerinden çok farklı fiyatlar ile tüketiciye sunulan trafik poliçesinin alımında yaşanan sıkıntılar, Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin otuza yakınının trafik sigortası düzenleme ruhsatları bulunmasına rağmen güncel durumda makul fiyat ve taksit ödeme imkanı sunan şirket sayısı 4-5'i geçmemesi ve güncel durumda aynı kullanım tarzı havuz dışı araçlarda farklı firmalar arasında 2-3 kat fiyat farklılıkları görülmeye devam ettiği komite dosyasında yer aldı.

Hazırlanan dosyada yazılan diğer konular ise; sigorta şirketlerinin birçoğunun halen poliçe düzenlemekte imtina ettikleri bu durumun ise sigortalılık oranın yükseltilmesine etki ettiği görüldüğü. Sigortasız araç sayısının azaltılması mümkün olmayacağı, bu nedenle de ülke şartlarında zorunlu olan bir poliçenin tek fiyat ile satılmasının, rekabeti hizmet bölümünde güçlendirecek ve sigortalı güvenirliğini arttıracağı dosyada belirtildi. Ayrıca, zorunlu sigortaların hasar tazminatlarının doğrudan tazmin ile sigortalının kendi sigorta poliçesini düzenlettiği sigorta şirketinden alması şirketlerin hizmet rekabeti ile daha kaliteli hizmet vermeyi ve sigortalı memnuniyetini arttıracak sektöre güven geleceği belirtildi. - KOCAELİ

KTO sigorta komitesinden Rıfat Hisarcıklıoğlu'na dosya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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