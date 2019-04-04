Kriptopara – En Büyük 100'den 66'sı Düştü

– Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 66'sı düştü.

toplam 17,385 adet piyasada işlem gören 2,147 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle görülen düşüş, Bitcoin'de etkili olmadı ve piyasanın en yüksek hacimli birimi son 24 saatte yüzde 0.12 artışla 5,027 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 88 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 6.40 ve yüzde 1.02 yükselirken, en büyük 100'den de 66'sı geriledi ve söz konusu düşüşe yüzde 22.52 ile 60'ıncı sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmaya bağlı olarak piyasa hacmi 174 milyar 16 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 79 milyar 782 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.12

4.Bitcoin Cash yüzde 6.40

5.Litecoin yüzde 1.02 yükseldi

2.Ethereum yüzde 4.15

3.Ripple yüzde 5.53

6.EOS yüzde 0.69

7.Binance Coin yüzde 3.36

8.Stellar yüzde 3.82

9.Cardano yüzde 3.82

10.Tether yüzde 0.34 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA