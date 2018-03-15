Kriptopara – Bitcoin Yeniden Sekiz Bin Doların Üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama çağrılarının yanı sıra, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın ve Google Sürdürülebilir Reklam Direktörü Scott Spencer tarafından yapılan açıklamaların etkisiyle piyasa hacminde görülen sert düşüş yumuşayarak devam ederken, Bitcoin yeniden sekiz bin doların üstüne çıktı.

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın kripto para birimlerine uluslararası düzenleme getirme talebiyle Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunacağı,

Japonya'nın Nisan ayında düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nde kripto para birimlerinin kara para aklama için kullanımının önüne geçilmesi için harekete geçeceği,

Google tarafından yapılan kripto para reklamı yasağı haberlerinin piyasa hacmine etkileri görülmeye başladı.

Toplam 1,564 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.53'lük düşüşle 8,276 dolardan işlem gördü. Piyasa hacmi yeniden 140 milyar dolar düzeyine ulaşan Bitcoin piyasanın yüzde 42.5'ini oluşturdu.

Piyasada son 24 saatte gözlemlenen genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 20 milyar dolarlık artışla 329.5 milyar dolar olurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18 milyar dolar oldu.

CNBC'de yer alan habere göre ise Wall Street Analisti ve Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee, geliştirdiği "Bitcoin misery index"e göre piyasada gözlemlenen düşüşle şu an Bitcoin yatırımı yapmak için "en doğru zaman" olduğunu söyledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.53,

Ethereum yüzde 7.36,

Ripple yüzde 6.95,

Bitcoin Cash yüzde 7.05,

Litecoin yüzde 2.50,

Cardano yüzde 14,

NEO yüzde 10.20,

Stellar yüzde 12.99,

EOS yüzde 8.08 ve

Monero yüzde 7.58 düştü. - İstanbul