KRİPTOPARA – Bitcoin 10 bin 600 doların üzerinde tutundu

– Kripto para birimleri piyasalarındaki olumlu gelişmelerle yılın yeni rekor düzeylerini gören piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.15 düşüşle 10 bin 600 doların üzerinde seyrediyor.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen ani artışın ardından hafta sonu Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticari görüşmelere devam edeceğinin açıklanmasının ardından yatırımcılardaki risk iştahının yatışması ve kripto para birimleri piyasalarında görülen düzeltme hareketinin etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.15 düşüşle 10 bin 606 dolara geriledi. Piyasanın belirleyici kripto para birimi 188 milyar 706 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61'ini oluşturdu.

Toplam 2,296 adet kripto para biriminin oluşturduğu en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 83'ü düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 17.16 ile 17.nci sıradaki Chainlink öncülük etti.

Buna paralel olarak en büyük 10'daki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 309 milyar 176 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 85 milyar 90 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.15,

Ethereum yüzde 3.27,

Ripple yüzde 1.1,

Litecoin yüzde 6.86,

Bitcoin Cash yüzde 2.46,

EOS yüzde 2.94,

Binance Coin yüzde 1.99,

Bitcoin SV yüzde 2.66,

Cardano yüzde 2.0 düşerken

Tether yüzde 0.25 yükseldi.



Kaynak: DHA

- İstanbul