Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

Ankara'da bilanço gittikçe katlanıyor, 36 kişi tutuklandı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Illinois Senatörü Dick Durbin'in kripto ATM dolandırıcılığını önlemeye yönelik yasa teklifi sonrası, ABD'de 1.200'den fazla kripto ATM'si çevrimdışı kaldı. Bu olay, ülkenin kripto güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

ABD'deki kripto para Atm'leri, yeni bir yasa teklifi sonrasında büyük bir darbe aldı. Illinois Senatörü Dick Durbin, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla bir yasa önerisi sunarken, mart ayının ilk hafta sonunda 1.200'den fazla ATM çevrimdışı hale geldi. Bu durum, ABD'nin kripto piyasasındaki güvenlik endişelerini ve düzenleyici gereklilikleri yeniden gündeme getirdi.

ATM'lerde Büyük Düşüş

ABD'de kripto para sektörü yeni bir düzenleme dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Illinois Senatörü Dick Durbin'in 25 Şubat'ta sunduğu yasa teklifi, özellikle kripto para ATM'lerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı sert önlemler içeriyor. Durbin, bir seçmeninin dolandırıcılık mağduriyetini gerekçe göstererek hazırladığı teklifle, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Yasa teklifinin gündeme gelmesi, ilginç bir döneme denk geldi. ABD'de şubat ayı içinde 860 yeni kripto ATM'si hizmete girmişti. Ancak mart ayının ilk üç gününde küresel Bitcoin ATM ağında net olarak 1.100 makine azalması yaşandı. Bu düşüşün 1.233'ünün ABD içinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Coin ATM Radar verilerine göre ABD'deki bu keskin düşüş, Avrupa, Kanada, İspanya, Polonya, Avustralya ve İsviçre'de kurulan yeni cihazlarla kısmen dengelendi. Buna rağmen toplam sayıda önemli bir gerileme gözlendi.

ABD, halen dünya kripto para ATM pazarının açık ara lideri konumunda bulunuyor. 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla ülkede faaliyet gösteren 29.731 kripto ATM'si, küresel pazarın yüzde 79,9'unu oluşturuyor. Bu alanda Kanada 3.085 ATM ile (yüzde 8,3) ikinci sırada yer alırken, Avustralya 1.467 ATM ile (%3,9) üçüncü sırada bulunuyor.

Kripto ATM sektörü, son dönemde düzenleyici otoritelerin artan baskısı ve kayıt dışı işletmelere yönelik denetimler nedeniyle durgunluk yaşıyor. 2022 yılının ortalarından bu yana, kripto para ATM'lerinin sayısındaki artış hızı önemli ölçüde yavaşlamış durumda.

Durbin'in sunduğu yasa teklifi, kripto ATM işletmecilerine önemli yükümlülükler getiriyor. Tasarı, işletmecilerin kullanıcıları dolandırıcılık riskleri konusunda açıkça uyarmalarını zorunlu kılıyor. Yasa teklifi ayrıca, olası dolandırıcılık durumlarında fon kaybını en aza indirgeyecek önlemlerin alınmasını ve yasa dışı işlemleri takip etmek için kolluk kuvvetlerine daha fazla yetki verilmesini öngörüyor.

Uzmanlar, bu düzenlemelerin sektörde güvenlik standartlarını yükselteceğini ve kullanıcı mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyorlar. Öte yandan sektör temsilcileri, aşırı kısıtlayıcı düzenlemelerin teknolojik inovasyonu engelleyebileceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
img

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim
Türk profesör keşfettiği akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak

Türk profesör keşfedip soyadını verdi, kansere umut olacak
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu

Son Dakika Haberleri

title