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Uzmanlar Ethereum'un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı

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Ethereum 3.400 dolar direnç seviyesinde kritik bir dönemden geçerken, 1 milyar dolarlık kısa pozisyonların tasfiyesi bekleniyor. Elon Musk ve Trump ailesinin olası katılımları, kurumsal adaptasyon sürecini hızlandırabilir. Son bir ayda rekor seviyeye ulaşan opsiyon işlem hacimleri, piyasada toparlanma sinyali veriyor.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum, kritik 3.400 dolar direnç seviyesinde tarihi bir sınavla karşı karşıya. Yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı kısa pozisyonların tasfiyesi, bu seviyenin aşılmasında belirleyici rol oynayacak. Elon Musk liderliğindeki devlet kurumu DOGE ve Trump ailesinin potansiyel katılımı, Ethereum'un kurumsal adaptasyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Ethereum Zirveye Doğru İlerlemeye Devam Ediyor

Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından Ethereum, şu günlerde kritik bir dönemeçten geçiyor. Analistlerin yakından takip ettiği 3.400 dolarlık direnç seviyesinin aşılabilmesi için yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki kaldıraçlı kısa pozisyonların tasfiye edilmesi gerekiyor.

Ethereum'un değeri, geçtiğimiz yılın son aylarında yaşanan düşüş trendinin ardından önemli bir sınav veriyor. 16 Aralık 2024 tarihinde psikolojik öneme sahip 4.000 dolar seviyesinin altına gerileyen kripto para birimi, o tarihten bu yana %20'nin üzerinde değer kaybederek 3.260 dolar seviyelerine geriledi.

Nansen'in baş araştırma analisti Aurelie Barthere, Ethereum'un eski gücüne kavuşabilmesi için temel Blockchain faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Barthere, diğer katman bir Blockchain uygulama çeşitliliği ve kullanım alanları açısından Ethereum'a yaklaştığına dikkat çekiyor.

Sektör uzmanları, özellikle ABD'deki düzenleyici çerçevenin gelişimi göz önüne alındığında, Ethereum'un kamu ve özel sektör iş birliklerini güçlendirmesinin önemine işaret ediyor. Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) Elon Musk önderliğinde Blockchain tabanlı harcama takibi konusunda yürüttüğü çalışmalar, bu alanda önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Consensys'in kurucusu ve Ethereum'un kurucu ortaklarından Joseph Lubin, Trump ailesinin Ethereum tabanlı projelerde üstlenebileceği rollerin, platformun yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Bybit ve Block Scholes'un kısa bir süre önce yayımladığı rapora göre, Ether opsiyonlarının işlem hacmi son bir ayda rekor seviyelere ulaştı. Ancak uzmanlar, yükselen opsiyon işlem hacminin doğrudan fiyat artışına yansımayabileceği konusunda uyarıyor.

Kripto para analisti Cas Abbé, 1 Şubat'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ethereum'un yükseliş trendine girebilmesi için öncelikle 3.400 dolar seviyesini aşması gerektiğini belirtti. CoinGlass verilerine göre bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,09 milyar dolar değerinde kaldıraçlı kısa pozisyonun tasfiye edilmesi bekleniyor.

Piyasa gözlemcileri, Trump ailesinin desteklediği World Liberty Financial protokolündeki kurumsal alımların Şubat ayında Ethereum için olumlu bir katalizör olabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar Ethereum'un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı
Burak KÖSE
Burak KÖSE
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