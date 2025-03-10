Utah Bitcoin rezerv yarışında geri adım attı

Utah Bitcoin rezerv yarışında geri adım attı
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Utah Senatosu, eyaletin kendi kripto rezervine sahip olmasını sağlayacak hükmü kaldırarak "Blockchain ve Dijital İnovasyon Değişiklikleri" başlıklı HB230 kripto yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, eyalet vatandaşlarının kripto ve Blockchain faaliyetlerini destekliyor. Şimdi dikkatler, benzer Bitcoin rezerv yasalarını değerlendiren Arizona ve Teksas'a çevrildi.

Utah eyaleti, kripto dostu yasal çerçeve oluşturma çabasında önemli bir adım attı. Buna rağmen tasarının en iddialı hükmünden vazgeçme kararı alındı. Eyalet haznedarının belirli kamu fonlarının yüzde 5'ini piyasa değeri 500 milyar doları aşan kripto paralara yatırmasına izin verecek madde, nihai onaydan önce kaldırıldı. Tasarı cuma günü Senato'da 19-7-3 oylamasıyla kabul edildi ve şimdi Vali Spencer Cox'un imzasını bekliyor.

Utah Eyaleti Rezerv Maddesini Çıkararak Yasayı İlerletiyor

Utah'ın kripto yasa tasarısı HB230, "Blockchain ve Dijital İnovasyon Değişiklikleri" başlığıyla tanımlanan bu düzenleme, kripto paraların eyaletin yasal çerçevesine entegrasyonunu hedefliyor. Yasama sürecinde önemli bir değişiklik yaşandı ve Utah'ı kendi kripto rezervine sahip ilk ABD eyaleti yapacak olan kilit hüküm çıkarıldı.

Başlangıçta yasa tasarısı, eyalet haznedarına belirli kamu fonlarının yüzde 5'ini piyasa değeri 500 milyar doları aşan kripto paralara yatırma yetkisi veriyordu. Bu kritere uyan tek kripto para birimi Bitcoin (BTC) oldu.

Rezerv maddesi kaldırılmış olsa da tasarı, kripto ekosistemini destekleyen ileriye dönük bir yapı oluşturuyor. Son biçiminde HB230, eyalet vatandaşlarının kriptolarını kendi gözetimlerinde tutmalarını, Bitcoin madenciliği yapmalarını, Blockchain düğümleri çalıştırmalarını ve müdahale olmaksızın stakinglerde yer almalarını garanti ediyor.

Rezerv maddesi kaldırılana kadar Utah, ABD eyaletleri arasında Bitcoin rezervi kurma yarışında öncü olarak değerlendiriliyordu. Bu hükmün iptal edilmesiyle dikkatler, Bitcoin Laws verilerine göre benzer Bitcoin rezerv yasalarının onaya en yakın olduğu Arizona ve Teksas'a yöneldi.

ABD genelinde 30'dan fazla eyalet, Bitcoin veya kripto rezervleriyle ilgili düzenlemeler önerdi. Bunlardan Montana, Kuzey Dakota, Wyoming, Güney Dakota ve Pensilvanya kesin olarak Bitcoin rezerv yasalarını reddetti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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