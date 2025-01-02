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Türkiye'nin en büyük bankalarından Garanti BBVA kripto para hizmeti başlatıyor

Türkiye'nin en büyük bankalarından Garanti BBVA kripto para hizmeti başlatıyor
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Haberler
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Garanti BBVA, Avrupa'nın kripto para piyasalarına adım atıyor. Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesiyle uyumlu olarak sunulacak olan bu hizmetler, kripto alım satımını daha erişilebilir kılıyor.

Avrupa finans sektörü kripto para hizmetlerine hızla yöneliyor. İspanyol bankacılık devi BBVA'nın büyük hissedarı olduğu Garanti BBVA, müşterilerine kripto alım satım hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Bu girişim, BBVA'nın kripto ekosistemine derinlemesine dahil oluşunu ve Avrupa'nın finansal hizmetlerdeki yenilikçi adımlarını simgeliyor.

Garanti BBVA'dan Kripto Hamlesi: Türkiye'nin ve Avrupa'nın Kripto Geleceği Şekilleniyor

Avrupa bankacılık sektöründe kripto para hizmetleri konusunda yeni bir dönem başlıyor. İspanyol kripto borsası Bit2Me'nin açıklamalarına göre Avrupa'daki bankalar önümüzdeki dönemde müşterilerine kapsamlı kripto para hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.

Bu gelişmelerin öncülerinden biri olan Garanti BBVA, İspanyol bankacılık devi BBVA'nın ana ortaklığındaki Garanti BBVA Kripto platformu üzerinden kripto para işlemlerini başlatmak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Banka, 2023 Aralık ayından bu yana sınırlı sayıda kullanıcıyla pilot program yürütüyor. Bu girişimde, 2014'te İspanya'da kurulan Bit2Me işlem merkezi olarak görev yapacak.

Bit2Me Satış Müdürü Abel Peña, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, BBVA benzeri bankaların kripto borsalarıyla iş birliklerinin artacağını öngörüyor. Peña, "2025'te Avrupa genelinde çok sayıda bankanın kripto spot ticaretini müşterilerine sunduğuna tanık olacağız. Şu anda 50'yi aşkın finans kurumuyla görüşmelerimiz sürüyor ve bunların önemli bir kısmı 2025'in ilk üç ayında kripto hizmetlerini devreye almayı planlıyor." açıklamasında bulundu.

Dünya çapında 857 milyar dolarlık varlık yönetimiyle 43. sırada yer alan ve İspanya'nın ikinci büyük bankası konumundaki BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA Kripto, 2024 Ocak ayı başında internet sitesi üzerinden kripto işlem hizmetlerini duyurmuş, ancak henüz geniş kullanıma açmamıştı.

Peña'nın değerlendirmesine göre, Türkiye'deki düzenleyici çerçeve, BBVA'nın kripto piyasasına erken adım atmasını sağladı. 30 Aralık'ta yürürlüğe giren MiCA düzenlemesiyle Avrupa'daki finans kuruluşları, yerel düzenleyicilerden izin alarak Bitcoin, Ether ve diğer kripto paraları müşterilerine sunabilecek.

Bankacılık sektörünün kripto paralara artan ilgisinde, MiCA'nın getirdiği düzenleyici netlik, kripto dostu siyasetçiler ve özellikle ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'ın tutumu etkili oldu. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına son bir yılda gerçekleşen 35 milyar dolarlık rekor yatırım da sektöre olan ilgiyi pekiştirdi.

Avrupa'da Deutsche Bank, Ethereum ağında ZKsync teknolojisiyle rollup geliştirme çalışmaları yürütürken, İsviçreli Taurus ile kripto saklama ve tokenizasyon projeleri üzerinde çalışıyor. Société Générale ise SG-FORGE adlı kripto birimini kurdu ve XRP Ledger ağında euro stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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