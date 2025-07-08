Truth Social beş büyük kripto parayı tek ETF'te topluyor

Truth Social beş büyük kripto parayı tek ETF'te topluyor
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Trump Media çatısında bulunan Truth Social, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Cronos içeren "Crypto Blue Chip" ETF için SEC'e başvuruda bulundu. Onaylanması halinde portföyün yüzde 70'ini Bitcoin oluşturacak. Cryptocom ve Yorkville Digital ortaklığıyla geliştirilen fon, New York Borsası'nda işlem görecek.

Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social, ABD kripto para piyasasında önemli bir adım atarak beş ana kripto parayı kapsayan ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvuruda bulundu. Bu hamle, Trump'ın seçim kampanyasında söz verdiği kripto dostu politikaların somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Truth Social SEC'ten Beş Kripto Paralı Fon Onayı Bekliyor

Truth Social'ın "Crypto Blue Chip" ETF'i, geleneksel Bitcoin ETF'lerinden farklı olarak çeşitlendirilmiş bir portföy sunuyor. Ön izahnameye göre fonun yüzde 70'i Bitcoin (BTC), yüzde 15'i Ethereum (ETH), yüzde 8'i Solana (SOL), yüzde 5'i Cronos (CRO) ve yüzde 2'si XRP'den oluşacak.

Fon, Yorkville America Digital tarafından desteklenirken, Foris DAX Trust Company dijital varlıklar için saklayıcı görevini üstlenecek. ETF'nin payları New York Menkul Kıymetler Borsası Arca'da işlem görmesi planlanıyor.

Trump Media, bu yılın başlarında Cryptocom ve Yorkville America Digital ile "Made in America" odaklı çeşitli kripto varlık ve menkul kıymetlerden oluşan ETF serisi başlatmak için bağlayıcı anlaşma imzalamıştı. Truth Social, haziran ayında spot Bitcoin ETF'si, ardından Bitcoin ve Ethereum karma ETF'si için dosya sunmuştu.

Cronos, mart ayında tartışmalı bir şekilde 2021'de daha önce yakılan 70 milyar CRO'yu (6,9 milyar dolar) yeniden ihraç etme teklifini onaylamıştı. Bu karar, Cryptocom'un ETF başvuru planları arasında gerçekleşmişti.

Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton ve REX Shares gibi diğer varlık yöneticileri de XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Avalanche, Hedera, Litecoin ve Polkadot'a odaklanan çeşitli spot kripto ETF'leri için SEC'in onayını bekliyor. Bu yoğunluk, kripto dostu Trump yönetimi altında kurum için yeni bir dönem arasında gerçekleşiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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