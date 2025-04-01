Trump'un 'Kurtuluş Günü' Nedir? Kripto İçin Neden Önemli?

Trump'ın 'Kurtuluş Günü' Nedir?

Trump, 2 Nisan 2025'te bazı ithalat vergilerini yürürlüğe koymayı planlıyor ve bu günü "Kurtuluş Günü" olarak şu sözlerle adlandırıyor:

"Biliyorsunuz, 2 Nisan'da 'Kurtuluş Günü'müz var. Kanada'dan bahsetmiyorum ama birçok ülke, onlarca yıldır kimsenin mümkün olduğunu bile düşünmediği şekilde bizden faydalandı. Ve artık buna bir son vermemiz gerekiyor."

Bu karar, Trump'ın daha önce belirli ülkelere uygulamayı planladığı ancak Nisan ayına kadar ertelenen gümrük tarifelerinin bir devamı niteliğinde. Ancak hangi vergilerin yürürlüğe gireceği henüz kesinleşmiş değil. Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki Rose Garden etkinliğinde bu tarifeleri resmi olarak açıklayacak.

Beklentilere göre, yeni tarifeler karşılıklı olacak, yani diğer ülkelerin ABD'ye uyguladığı oranlarla eşleşecek. Bunun yanı sıra, imalat, üretim ve diğer kilit sektörlere yönelik ek vergiler de getirilmesi muhtemel. Olası tarifeler şunları içerebilir:

İlaç, yarı iletkenler, bakır ve kereste gibi kritik sektörlerde gümrük vergileri,

Venezuela'dan petrol ithal eden ülkelere yüzde 25 ek vergi,

Kanada ve Meksika'ya yönelik özel tarifeler ile uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik önlemler,

Çin'e halihazırda uygulanan yüzde 10 verginin yüzde 20'ye çıkarılması.

Trump, 1980'lerden beri gümrük vergilerini destekleyen bir politikacı. 1987'de katıldığı Larry King Live programında, "Serbest ticaret diye bir şey yok. Diğer ülkelerin ABD'yi sömürmesini izlemekten bıkan birçok insan var." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ilk başkanlık döneminde 2018'de Çin mallarına yönelik ilk tarifelerini uygulamaya koymuş ve bunu ABD fikri mülkiyet haklarının ihlali ile adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı bir önlem olarak tanımlamıştı.

Ocak 2025'te, yeni bir yürütme emriyle tarifeleri devreye almak için hazırlıklara başladı. İlk aşama, 4 Şubat 2025'te başladı ve Çin'den gelen tüm ithalatlara yüzde 10, Kanada ve Meksika'ya ise yüzde 25 vergi getirildi. Ancak Kanada ve Meksika'nın Trump'a sunduğu tavizler nedeniyle bu tarifeler ertelendi.

Kripto Piyasası Trump'ın 'Kurtuluş Günü'ne Nasıl Tepki Verdi?

Trump'ın 'Kurtuluş Günü' açıklamasının ardından hem kripto hem de hisse senedi piyasaları sert düşüş yaşadı. Bitcoin (BTC) haftalık bazda yüzde 3, Ethereum (ETH) ise yüzde 8 değer kaybetti. Teknoloji devlerinden Nvidia (NVDA) yüzde 12, Google (GOOGL) ise yüzde 8 oranında geriledi.

Buna karşın altın fiyatları yükselişe geçti. Bu durum, büyük ekonomiler arasında çıkması muhtemel bir ticaret savaşına karşı yatırımcıların daha güvenli varlıklara yöneldiğinin bir göstergesi olabilir.

'Kurtuluş Günü' Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

Trump'ın tarifeleri, bazılarına göre ticaret ve sınır güvenliği konusunda bir pazarlık aracı. Bazıları ise bu vergilerin federal bütçe açığını kapatmak için bir gelir kaynağı olacağını düşünüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), tarifelerin ekonomik etkilerini başlangıçta hafife almıştı. Ancak Mart 2025 toplantısında enflasyon beklentisini revize ederek, yıllık çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 2.8'e çıkardı.

Trump, bu politikaların ABD'nin yabancı mallara bağımlılığını azaltacağını ve ekonomik gücünü geri kazanacağını savunuyor. Ancak eleştirmenler, bunun tüketici fiyatlarını artıracağını ve diğer ülkelerin misilleme yapabileceğini belirtiyor.

Kripto İçin Olası Senaryolar

1. Riskten Kaçış ve Kısa Vadeli Düşüş

Geçmiş veriler, gümrük tarifelerinin açıklandığı her dönemde riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını gösteriyor. Bunun nedenleri şunlar:

Tarifeler, ticaret maliyetlerini artırır,

ABD, ithalat açısından dışa bağımlı bir ülke,

Artan maliyetler, lüks ürünlerden temel ihtiyaçlara kadar her alanda fiyat artışına yol açabilir,

ABD tüketim odaklı bir ekonomi olduğundan, fiyat artışları tüketici harcamalarını düşürebilir ve şirketlerin kârlılığına zarar verebilir.

Bunlar gerçekleştiğinde, yatırımcılar daha riskli varlıklardan çıkış yapar. Kripto para piyasası, likiditenin bol olduğu ve yatırımcıların yüksek getiri peşinde koştuğu dönemlerde yükselme eğilimindedir. Ancak tarifeler, enflasyon ve ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıları daha temkinli hale getirir.

Bu nedenle, 'Kurtuluş Günü' duyurusu sonrasında kripto piyasalarında daha fazla kırmızı mum görebiliriz.

2. Alternatif Senaryolar ve Olası Yükseliş

Bazı alternatif senaryolar kripto piyasaları için olumlu olabilir, ancak bunlar Trump'ın ticaret anlaşmalarında ani kararlar alabilmesi nedeniyle belirsizliğini koruyor:

Trump, bazı tarifeleri iptal edebilir ya da belirli ülkelere özel muafiyetler tanıyabilir. Bu durum, piyasalarda kısa vadeli bir ralliye yol açabilir.

Eğer tarifeler ekonomiyi ciddi şekilde etkilerse (likidite azalması, harcamaların düşmesi vb.), ABD'de bir resesyon ihtimali doğabilir.

Resesyon olasılığı artarsa, Fed faiz oranlarını düşürebilir ya da hükümet ekonomiyi canlandırmak için teşvik paketleri açıklayabilir. Bu, riskli varlıklara olan talebi artırarak kripto piyasalarını destekleyebilir.

Kısa Vadeli Risk, Uzun Vadeli Fırsat mı?

Trump'ın 'Kurtuluş Günü' ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için bir strateji olsa da, bu politika küresel ekonomilerle yeni bir ticaret savaşı başlatabilir. Artan enflasyon ve olası bir resesyon beklentisi nedeniyle birçok yatırımcı kripto gibi riskli varlıklardan çıkıyor.

Kısa vadede, bu durum Bitcoin ve altcoinler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Ancak uzun vadede, eğer bu politikalar ekonomik istikrarsızlığa yol açarsa, Bitcoin'in enflasyona karşı bir korunma aracı olarak daha fazla ilgi görmesi mümkün.

Bu nedenle, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi ve kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarlarla yatırım yapmaları öneriliyor. Unutmayın, piyasa belirsizliğinde aceleyle zararına satış yapmak zorunda kalmamak için her zaman risk yönetimini ön planda tutmalısınız.