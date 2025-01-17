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Trump etkisi XRP değerini 125 milyar dolar artırdı

Trump etkisi XRP değerini 125 milyar dolar artırdı
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Ripple ve XRP, Trump'ın seçim döneminde değerini 125 milyar dolar artırarak rekor bir seviyeye ulaştı. Bu artış, kripto endüstrisinin politikadaki etkisini ve Trump yönetimiyle olan ilişkilerini gösteriyor.

Ripple'ın XRP yatırımları, 2024 seçimleri öncesinde tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 125 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Bu büyük finansal başarı, ABD kripto endüstrisinin politik arenada nasıl bir etki yarattığını ve Trump'ın yeniden seçilmesinden nasıl yararlandığını gözler önüne seriyor.

XRP Piyasa Değeri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Ripple'ın yerel kripto para birimi XRP, son dönemde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. 2016'dan bu yana toplam değerinde 125 milyar dolarlık artış yaşanan XRP, Trump döneminde sergilediği performansla yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Ripple'ın seçim günü verilerine göre şirket, 4,44 milyar XRP değerinde likit varlığa ve 39 milyar XRP tutarında blokeli varlığa sahip bulunuyor. 2012'de kurulan şirket, bu dijital varlık sayesinde önemli bir finansal başarı yakaladı.

Seçim öncesinde 0,50 dolar seviyesinde işlem gören XRP, kısa bir süre önce son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 3,38 dolara ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin XRP rezervinin değeri, Kasım ayındaki 21 milyar dolar seviyesinden 146,48 milyar dolara yükseldi.

Amerika'nın önde gelen kripto para şirketleri arasında yer alan Ripple, 2024 seçimlerinde ülkenin kripto politikalarını şekillendirmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Şirket, Coinbase ve Andreessen Horowitz ile güçlerini birleştirerek, sektörün önündeki düzenleyici engelleri kaldırmak için 300 milyon dolarlık bir süper PAC kampanyası başlattı.

Yürütülen kampanya, desteklenen adayların Kasım seçimlerinde başarı elde etmesiyle meyvelerini verdi. Yeni yönetimin kripto para birimlerine yönelik yaklaşımında köklü değişiklikler bekleniyor. Göreve başlamasının ardından sektöre destek vereceğini açıklayan Trump'ın başkanlık fonuna en yüksek bağışı 5 milyon dolar ile Ripple şirketi yaptı. Bu hamle, yeni yönetimin dikkatini çekmek için atılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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