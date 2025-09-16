Haberler

Trump Bitcoin rezervi için kripto devlerini harekete geçirdi
Güncelleme:
ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi planını hayata geçirmek için kripto sektörünün en güçlü isimlerini masa başına topluyor. Strategy lideri Michael Saylor ve BitMine başkanı Tom Lee öncülüğündeki 18 endüstri lideri, milletvekillerine Bitcoin alım stratejileri sunacak.

Washington'da gerçekleşecek kritik toplantı, kripto dünyasının geleceğini belirleyebilecek niteliğe sahip. The Digital Chambers tarafından organize edilen yuvarlak masa toplantısı, Senatör Cynthia Lummis'in mart ayında sunduğu Bitcoin Yasası'na hız vermeyi hedefliyor. Beş yılda bir milyon Bitcoin edinmeyi öngören bu yasa tasarısı, son altı ayda durgunluk yaşamıştı.

ABD Bitcoin Rezerv Yasası Kritik Aşamaya Geldi

Toplantıya katılacak endüstri liderleri arasında Strategy CEO'su Michael Saylor, Fundstrat CEO'su ve BitMine başkanı Tom Lee ile MARA CEO'su Fred Thiel gibi önemli isimler bulunuyor. Bu ortaklık, ABD'nin Bitcoin satın alımlarını vergi mükelleflerini etkilemeden nasıl gerçekleştireceği konusunda çözüm önerileri sunacak.

Yapılacak toplantıda, hazine altın sertifikalarının yeniden değerlendirilmesi ve tarife gelirlerinin kullanımı gibi ekonomik etki yaratmayacak çözümler masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) ve Hazine Bakanlığı üzerinden finanse edilecek olan bu alımlar, Trump'ın yürütme emrinde belirtilen koşullara uygun olarak planlanıyor.

Bitcoin madenciliği sektöründen CleanSpark yöneticileri Matt Schultz ve Margeaux Plaisted, MARA'dan Jayson Browder ve Bitdeer'dan Haris Basit gibi temsilciler de toplantıda hazır bulunacak. Kripto odaklı risk sermayesi firmalarından Off the Chain Capital ve Reserve One'dan yöneticiler ile yatırım platformu eToro'nun ABD işletmesi başkanı Andrew McCormick da katılım sağlayacak.

Geleneksel finans dünyasından Western Alliance Bank'tan David Fragale ve Blue Square Wealth'ten Jay Bluestine'in de yer aldığı bu geniş koalisyon, Bitcoin Yasası'nın yasama sürecindeki engelleri aşmaya odaklanacak. Endüstri temsilcileri, son altı ayda yasanın ilerlemesini durduran faktörleri öğrenmeye ve milletvekilleri arasındaki en büyük itirazları anlamaya çalışacak.

Serkan KÖSE
