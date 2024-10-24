Tether'den dev Türkiye projesi: Bor madenleri dijital dünyaya taşınıyor

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether Holdings Ltd., Türkiye'nin bor madenciliği sektörünü dijitalleştirmek için kapsamlı bir proje başlattı. Küresel bor rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Türkiye'ye sunulan projede, borat minerallerini temsil eden Blockchain tabanlı dijital tokenlar oluşturulması planlanıyor. Tether'in üst düzey devlet yetkilileriyle görüştüğü projede, İstanbul'da bir dijital varlık borsası kurulması da gündemde.

Tether'den Türkiye İçin Yenilikçi Hamle: Bor Madenciliğinde Dijital Dönüşüm

Dünyanın piyasa hacmi bakımından en büyük stablecoini olan USDT'nin arkasındaki şirket Tether, Türkiye'nin bor madenciliği sektörüne yönelik dikkat çekici bir öneriyle gündeme geldi. Şirket, Türkiye'nin sahip olduğu değerli bor madenlerinin Blockchain teknolojisiyle dijitalleştirilmesini içeren kapsamlı bir proje sundu.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre stablecoin devi Tether'ın önerisi, borat minerallerini temsil eden dijital tokenlar oluşturulmasını kapsıyor. Şirket ayrıca İstanbul'da bir dijital varlık borsası kurulması fikrini de masaya yatırdı.

Küresel bor rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan devlet kuruluşu Eti Maden'in öncülüğündeki Türk bor madenciliği, bu girişimle yeni bir boyut kazanabilir. Türkiye'nin 2024 yılında bor satışlarından beklediği gelir 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Tether'in üst düzey yöneticilerinden Anadolu Aydınlı'nın sosyal medya paylaşımları, projenin üst düzey devlet yetkilileriyle görüşüldüğünü ortaya koyuyor. Görüşmelere Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı belirtiliyor.

Piyasa değeri 120 milyar doları bulan USDT'nin sahibi Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, Türkiye'deki dijital varlık ekosistemini geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Şirket, Venezuela'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar geniş bir coğrafyada benzer çalışmalar yürütüyor.

Enerji Bakanlığı yetkilileri, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu açıklarken, projenin uygulanabilirliği konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi. Chainalysis verilerine göre Türkiye, son bir yılda 137 milyar dolarlık kripto para işlemiyle dünyada yedinci sırada yer alıyor.

Tether, emtia ticareti yapan şirketlere kredi sağlama planları çerçevesinde, stablecoin operasyonlarından elde ettiği gelirin bir bölümünü bu alana ayırmayı hedefliyor. Şirket, 2024'ün ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor kâr elde etti.