Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Teknoloji devi Microsoft Bitcoin yatırımı için harekete geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider teknoloji şirketi Microsoft, Bitcoin (BTC) yatırımı konusunu Aralık ayında yapılacak yıllık hissedar toplantısında oylamaya sunuyor. 3,157 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket, Bitcoin ve kripto para yatırımlarını hissedarların görüşüne açıyor. Yönetim kurulunun karşı duruşuna rağmen şirketin kripto para piyasalarını yakından takip ettiği ortaya çıktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bir dosyalamada ifade edildiği üzere, tutucu bir düşünce kuruluşu olan The National Center for Public Policy Research tarafından önerilen Bitcoin yatırımı değerlendirmesi, Microsoft'un yatırım planlarında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Microsoft Bitcoin Yatırımlarını Değerlendirecek

Microsoft'un küresel hazine ve yatırım hizmetleri ekibi, şirketin devam eden operasyonlarını finanse etmek için geniş bir yatırım yelpazesini değerlendiriyor. Bu değerlendirme sürecinde Bitcoin ve diğer kripto paralar da yer alıyor. Ekip, enflasyondan korunma ve portföy çeşitlendirmesi amacıyla kripto para gelişmelerini yakından takip ediyor.

Şirket yönetimi, kripto para yatırımlarındaki volatilitenin önemli bir risk faktörü olduğunu kabul ediyor. Microsoft halihazırda kurumsal hazinesini yönetmek ve çeşitlendirmek için sağlam süreçlere sahip olduğunu vurguluyor.

10 Aralık'ta yapılacak hissedar toplantısından geçmesi durumunda Microsoft, MicroStrategy ve Tesla'yı geride bırakarak en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumuna yükselecek. Bu durum, kurumsal kripto para kabulünde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Teknoloji devi Microsoft Bitcoin yatırımı için harekete geçti
Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Tesla Motors Kripto Para Microsoft Bitcoin Aralık

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu
TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? 35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Adil Öksüz kimdir? FETÖ'cü Adil Öksüz kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede? TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP KİTAP FUARI TARİHLERİ!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.