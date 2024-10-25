Teknoloji devi Microsoft Bitcoin yatırımı için harekete geçti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bir dosyalamada ifade edildiği üzere, tutucu bir düşünce kuruluşu olan The National Center for Public Policy Research tarafından önerilen Bitcoin yatırımı değerlendirmesi, Microsoft'un yatırım planlarında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Microsoft Bitcoin Yatırımlarını Değerlendirecek

Microsoft'un küresel hazine ve yatırım hizmetleri ekibi, şirketin devam eden operasyonlarını finanse etmek için geniş bir yatırım yelpazesini değerlendiriyor. Bu değerlendirme sürecinde Bitcoin ve diğer kripto paralar da yer alıyor. Ekip, enflasyondan korunma ve portföy çeşitlendirmesi amacıyla kripto para gelişmelerini yakından takip ediyor.

Şirket yönetimi, kripto para yatırımlarındaki volatilitenin önemli bir risk faktörü olduğunu kabul ediyor. Microsoft halihazırda kurumsal hazinesini yönetmek ve çeşitlendirmek için sağlam süreçlere sahip olduğunu vurguluyor.

10 Aralık'ta yapılacak hissedar toplantısından geçmesi durumunda Microsoft, MicroStrategy ve Tesla'yı geride bırakarak en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumuna yükselecek. Bu durum, kurumsal kripto para kabulünde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.