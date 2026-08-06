Tahmin piyasaları işaret etti: ABD'nin kripto yasası 2027'ye kaydı

Thune, çarşamba günü üniversite sporlarına ilişkin bir tasarı, geçici bütçeye ilişkin bir değişiklik ve Todd Blanche'ın ABD başsavcılığına adaylığı için görüşmeyi sonlandırma (cloture) önergeleri verdi. Ancak listede CLARITY Yasası yer almadı. CLARITY Yasası gündeme alınmadığı için tasarının ilk usul oylamasına giden süreç de başlamadı.

CLARITY Yasası'nı görüşmeye başlama önergesinin kabul edilmesi için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki 53 sandalyesi bu eşiği tek başına karşılamıyor. Tasarının ilerlemesi için en az yedi Demokrat senatörün desteği gerekiyor.

Kripto gazetecisi Eleanor Terrett, Thune'un üniversite sporlarına ilişkin tasarıyı öne almasını iki parti arasında henüz uzlaşma sağlanamadığının işareti olarak yorumladı. Terrett, Thune'un kararında geçici bütçeye ilişkin usul sorunlarının, tasarı için yeterli desteğin bulunup bulunmadığına dair belirsizliğin ve çözülemeyen maddelerin de etkili olduğunu belirtti.

KALSHI'DE CLARITY'NİN 2027'DE YASALAŞMA OLASILIĞI ARTTI

Kalshi'de yatırımcılar, CLARITY Yasası'nın 2026'da yasalaşma ihtimalini daha düşük fiyatlıyor. Yasanın 1 Temmuz 2027'den önce yürürlüğe girip girmeyeceğini ölçen sözleşmenin fiyatı, salı günü sekiz puan düşerek yüzde 41'e geriledi. Kalshi'de yasanın 1 Ekim 2027'den önce yürürlüğe girme olasılığı yüzde 58, 1 Ocak 2028'den önce yasalaşma olasılığı ise yüzde 65 olarak fiyatlandı. Kalshi'deki bu sözleşmelerde 5,42 milyon doların üzerinde işlem hacmi oluştu. Bu fiyatlamalar, yatırımcıların CLARITY Yasası'nın yasalaşma sürecinin 2026'yı aşacağını giderek daha fazla beklediğine işaret ediyor.

Thune, CLARITY Yasası'ndan vazgeçilmediğini belirtti ve gecikmenin Senato gündemindeki öncelik sırasından kaynaklandığını söyledi. Senato lideri, "Sıraya koyuyoruz ama hâlâ yapmak istediğimiz bazı şeyler var." dedi. Thune, 3 Ağustos'ta da CLARITY Yasası'nın oylanacağını düşündüğünü ancak Senato takviminin yoğun olduğunu söylemişti.

SENATO'DA CLARITY İÇİN ETİK VE SPOR BAHİSİ TARTIŞMASI

Tasarının önündeki anlaşmazlıklar, tatil yaklaşırken çözülmedi. Seçilmiş yetkililerin dijital varlık ihraç etmesini veya bu varlıkları desteklemesini sınırlayan etik hükümler, başlıca engellerden biri olarak öne çıkıyor. Senatör Elizabeth Warren, ABD başkanını, başkan yardımcısını, Kongre üyelerini, üst düzey yetkilileri ve ailelerini kapsayan daha güçlü çıkar çatışması kuralları talep etti. Stablecoin ödülleri ve varlık saklamayan blok zinciri geliştiricilerine yönelik korumalar da görüşmelerde yer aldı.

Bir başka tartışma, spor ve kumarhane sonuçlarına dayalı tahmin piyasalarının hangi kurum tarafından denetleneceği konusunda sürüyor. Senato Kızılderili İşleri Komitesi'nin salı günkü toplantısında Kızılderili Oyun Birliği Başkan Yardımcısı Tehassi Hill, spor ve kumarhane sonuçlarına dayalı tahmin sözleşmelerinin eyalet ve kabile oyun yasalarına tabi kalması gerektiğini savundu. Bu görüş, söz konusu sözleşmelerin yalnızca CFTC'nin yetkisi altında değerlendirilmesini savunan yaklaşımla çelişiyor.

Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan, tatil öncesi fırsatın kaçırılmasının tasarıyı "yürüyen ölü" bir dosyaya dönüştürebileceği uyarısında bulundu. Yine de Hougan, 4 Ağustos'ta yayımladığı yatırımcı notunda kripto sektörünün Kongre'den hemen bir adım gelmese de büyüyebileceğini ve SEC'in kural koyma sürecinin alternatif bir yol sunabileceğini savundu. SEC üyesi Hester Peirce ise dijital varlık kurallarına ilişkin çalışmaların süreceğine dair iyimserliğini korudu. Peirce, "Yasanın yasalaşacağı konusunda hâlâ iyimserim." dedi. Peirce, tasarının kaderinden bağımsız olarak SEC'in kripto saklama, fon toplama ve tokenlaştırılmış menkul kıymetler gibi alanlarda düzenleyici çalışmalarını sürdürebileceğini belirtti.

Senato'daki bu fırsatın kaçırılması, CLARITY Yasası'nın tümüyle rafa kalktığı anlamına gelmiyor. Ancak bu durum, SEC ile CFTC arasında yasayla çizilmesi planlanan yetki paylaşımını geciktirebilir ve ABD'li kripto şirketlerinin mevcut düzenleyici kurumların kurallarına daha uzun süre bağlı kalmasına yol açabilir. Sürecin yönünü gösterecek bir sonraki gelişme, görüşmeyi sonlandırma önergesinin sunulması, iki parti arasında uzlaşma sağlanması veya Senato takviminin değiştirilmesi olacak.

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