Şubat ayının üçüncü haftasında takip edilmesi gereken 3 airdrop

1. BOOST Lottery

BOOST Lottery, bu haftanın en popüler kripto airdrop'larından biri olarak öne çıkıyor. Küresel çapta hizmet veren bu çevrim içi piyango platformu, blockchain teknolojisini oyunlaştırma unsurlarıyla birleştiriyor.

BOOST Lottery platformunun gücünü, Elysium blockchain'i üzerinde çalışan BOOST token sağlıyor. Öne çıkan özellikleri arasında özelleştirilebilir biletler, NFT BOOSTER'lar ve aktif bir topluluk bulunuyor. Ayrıca, BOOST token'larının değerini korumak ve oyuncular için uzun vadeli kazanç sağlamak amacıyla bir geri alım ve yakım programı uygulanıyor.

Bununla birlikte, BOOST Lottery'nin gelirlerinin bir kısmı, hayır kurumlarına destek sağlamak için kullanılıyor. Bu da projenin "iyiliği paylaşarak kazanma" misyonuyla örtüşüyor.

BOOST Lottery'nin airdrop etkinliği, 11 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında devam ediyor. Katılımcılar, basit görevleri tamamlayarak ve platformla etkileşim kurarak NFT BOOSTER ödülleri kazanabiliyor.

Airdrop ödülleri şunları içeriyor:

Katılım için 2 BOOSTER NFT

Sürekli katılım için 3 ek BOOSTER NFT

Photoshop Yarışması'na katılım için 1 BOOSTER NFT

Photoshop Yarışması kazananları için 3 adet 5'li ŞANS BOOSTER PAKETİ

BOOST Lottery, kısa süre önce NFT Pazaryeri'nin açıldığını duyurdu. Bu pazaryeri, airdrop katılımcılarının BOOSTER'ları alıp satabilecekleri ve ŞANS ve ZENGİNLİK değerlerini kişiselleştirebilecekleri bir platform olarak tanıtıldı. Ayrıca, seçilmiş oyunculara ücretsiz BOOSTER'ların hediye edileceği de duyuruldu.

2. Metabrawl

Metabrawl, blockchain teknolojisini rekabetçi dövüş oyunu dinamikleriyle birleştiren ve dikkat çeken airdrop'lardan biri olarak öne çıkıyor. Oyuncuların kripto temalı karakterler ve NFT'ler kullanarak savaştığı bir oyun platformu sunuyor.

Platform, BRAWL token ekosisteminde çalışıyor ve katılımcılar, başarılı oyun performansı ve aktif katılım yoluyla ödüller kazanabiliyor.

"Ödül dağıtımı, topluluk etkileşimine odaklanarak, katılımcıların etkinlik düzeyine ve ekosisteme olan katkılarına göre yapılıyor. Sosyal görevler, günlük mücadeleler ve referans programı gibi yöntemlerle katılımcılar, BRAWL token kazanma şanslarını artırabiliyor." açıklaması yapıldı.

Ancak, MetaBrawl airdrop kampanyası sadece 20 Şubat'a kadar devam edecek. Katılımcıların, puan tabanlı ödül sisteminden faydalanmak için yalnızca üç günleri kaldı. Seçilen katılımcılar, e-posta adreslerini ve cüzdan adreslerini vererek token dağıtımı için başvuru yapacaklar.

Bu kampanya, katmanlı giriş yapısı kullanıyor. Katılımcılar, çeşitli görevleri tamamlayarak puan biriktiriyorlar ve bu puanlarla ödül havuzundan daha büyük ödüller kazanma şanslarını artırıyorlar. Günlük katılımı sürdürmek, tüm görevleri tamamlamak ve referans sistemini kullanmak, ödülleri maksimize etmenin anahtarları olarak belirtiliyor.

MetaBrawl, kısa süre önce oyun dağıtımını 51 bölgeye genişlettiğini duyurdu ve böylece daha geniş bir kitleye erişim sağladı.

3. Kuroro Beasts

Bu hafta airdrop dağıtan bir diğer proje olan Kuroro Beasts, web3 tabanlı yaratık toplama konseptiyle dikkat çekiyor. Klasik canavar evcilleştirme oyun mekaniğini blockchain teknolojisiyle birleştiren bu proje, katılımcılara yeni bir oyun deneyimi sunuyor.

Ekosistemin kalbinde, oyuncuların gizemli adaları keşfettiği ve benzersiz yaratıklar topladığı bir rol yapma oyunu olan Kuroro Wilds bulunuyor. Proje, toplam 30 milyon KURO token ödül havuzuyla büyük bir airdrop kampanyası düzenlediğini doğruladı.

"Toplamda 30.000.000 KURO, bugünden itibaren TGE'ye (Token Generation Event) kadar sürecek olan 'Play to Airdrop' etkinliklerinde dağıtılacak." açıklaması yapıldı.

Bu airdrop, oyna-kazan (P2E) mekanizmasıyla çalışıyor ve katılımcılar aktif oyun oynayarak ödüller kazanabiliyorlar. Ayrıca görevleri tamamlamak ve günlük etkinliklere katılmak da ödülleri artırmanın yolları arasında yer alıyor.

Ödüller, oyuncuların katılım düzeyine ve başarılarına göre dağıtılıyor. Böylece aktif topluluk üyeleri adil bir şekilde ödüllendiriliyor.

Kampanyanın ilk aşaması olan "The Arrival", 10 milyon KURO token dağıtımıyla başladı. Bu aşama, yalnızca 19 Şubat Çarşamba gününe kadar sürecek. Ardından, KURO TGE'ye kadar devam edecek diğer kampanyalar devreye girecek.

The Arrival aşaması, oyunun hikayesine doğrudan entegre edilmiş durumda ve oyunculara hem eğlenceli bir deneyim hem de kazanç fırsatı sunuyor.