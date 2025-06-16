Strategy jeopolitik krize rağmen Bitcoin alımını sürdürecek

Küresel finansal piyasalar jeopolitik gerilimlerden etkilenmeye hazırlanırken, kripto para dünyasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy farklı bir duruş sergiliyor. Michael Saylor'ın gelecek satın alım işareti, geleneksel piyasalarda belirsizlik artarken Bitcoin'e olan güvenin sürdüğünü gösteriyor.

Saylor Piyasa Belirsizliğine Rağmen Bitcoin Alım Sinyali Verdi

Strategy'nin son Bitcoin alımı 9 Haziran tarihinde gerçekleşti. Şirket 1.045 BTC karşılığında yaklaşık 110 milyon dolar ödedi. 9 Haziran alımıyla firmanın toplam Bitcoin rezervleri 582.000 BTC'ye ulaştı.

SaylorTracker verilerine göre Strategy yatırımında yüzde 50'den fazla kazanç elde etti. Bu durum fiat para cinsinden 20 milyar doları aşan gerçekleşmemiş sermaye kazancı anlamına geliyor.

İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırıları sonrasında Bitcoin fiyatı sadece yüzde 3 düşerek olağanüstü direnç gösterdi. Lider kripto para birimi 105.000 dolar seviyesi civarında güçlü bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Borsada işlem gören Bitcoin fonları (ETF'ler) geçen hafta boyunca ticaret tarifeleri ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler ortasında art arda beş gün girdi kaydetti. BTC ETF'leri 1,3 milyar doları aşan net sermaye girişi yaşadı.