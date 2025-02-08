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Standard Chartered yeni Bitcoin rekoru için tarih verdi

Standard Chartered yeni Bitcoin rekoru için tarih verdi
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Standard Chartered'ın küresel dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, ABD tahvil piyasasındaki mevcut koşulların Bitcoin (BTC) için olumlu bir ortam yarattığını belirtti. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirilerinin yüzde 4,50'nin altında seyretmesi ve ekonomik göstergelerin istikrarlı seyri, Bitcoin'in 108.000 dolar seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor.

Kripto para piyasalarında yükseliş beklentileri güçleniyor. ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler ve istihdam verilerinin yarattığı olumlu ortam, Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıklar için destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Standard Chartered Yeni Rekor Bekliyor

Standard Chartered mevcut piyasa koşulları devam ederse Bitcoin 102.500 dolar direncini aşabileceğini bekliyor. Bu seviyenin kırılması, kripto para biriminin şubat ayında 108.000 dolar üzerinde yeni bir rekor test etmesinin önünü açabilir.

İstihdam verileri de Bitcoin için destekleyici bir tablo çiziyor. ABD işgücü piyasasının 143.000 yeni istihdam yaratması ve işsizlik oranının yüzde 4'e gerilemesi, ekonomik istikrarın sürdüğünü gösteriyor.

21Shares Kripto Araştırma Stratejisti Matt Mena, istihdam verilerinin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. İstihdamdaki yavaşlama ve istikrarlı iş piyasası, faiz indirimlerinin yaklaşmakta olduğu beklentisini güçlendiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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