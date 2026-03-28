Stablecoin piyasası için tedirginlik devam ediyor

Circle'ın hisse senedi bu hafta yüzde 20 değer kaybetti. Tetikleyici ise ABD'de hazırlanan CLARITY Yasası taslağının stablecoin getirileri üzerinde kısıtlama getirebileceği haberleri oldu. Analistler, söz konusu düşüşün büyük ölçüde yanlış okumadan kaynaklandığını savunuyor.

Bernstein, yayımladığı notta yatırımcıların "kimin getiri kazandığını" ile "kimin getiriyi dağıttığını" birbirine karıştırdığını vurguladı. Taslak metin, kullanıcılara pasif olarak getiri aktaran platformları hedef alıyor. Circle'ın geliri ise USDC rezervlerinin faizinden geliyor ve bu yapı doğrudan etkilenmeyebilir. Bernstein'ın tahminlerine göre Circle, 2025 yılında bu rezerv gelirinden yaklaşık 2,6 milyar dolar kazandı. Taslakta ticaret veya ödeme gibi kullanıcı aktivitesine bağlı teşviklere kapı aralık bırakılması da dikkat çekiyor.

CLARITY YASASI NEYİ HEDEFLİYOR?

Yasa taslağı, pasif stablecoin tutumuna ya da faize eşdeğer görülen ürünlere getiri ödenmesini yasaklamayı amaçlıyor. Ancak aktif kullanıcı davranışına dayalı teşvik yapılarına esneklik tanıyan hükümler de taslakta yer alıyor. Bu ayrım, stablecoin ihraççıları ile dağıtım platformları arasındaki iş modellerini birbirinden belirgin biçimde ayırıyor.

Kanada cephesinde tablo farklı gelişiyor. Deloitte Canada, Stablecorp ile ortaklık kurarak Kanada bankacılık sistemine stablecoin altyapısı entegre etmeye hazırlanıyor. Çalışmanın odak noktasında, Kanada dolarına sabitlenmiş stablecoin olan QCAD'ın ödeme ve mutabakat süreçlerine dahil edilmesi yer alıyor.

Girişim, ülkenin yasal çerçevesini henüz tamamlamadığı bir dönemde finans kurumlarının kurumsal hazırlığını öne almayı hedefliyor. QCAD'ın rezerv, uyum ve risk yönetimi gerekliliklerini karşılayacak şekilde konumlandırılması, onu olası düzenleyici çerçeve içinde kurumsal kullanım için aday yapıyor. 7 gün 24 saat ödeme, hızlı mutabakat ve blok zinciri tabanlı şeffaflık ise öne çıkan kullanım alanları arasında yer alıyor.

POLYMARKET KURALLARINI SIKILAŞTIRIYOR

Tahmin piyasası platformu Polymarket, içeriden bilgi ticareti ve piyasa manipülasyonu iddialarının büyümesi üzerine kural setini baştan ele aldı. Yeni çerçeve hem merkezi olmayan platformu hem de ABD'deki lisanslı borsayı kapsıyor.

Güncellemeler arasında daha katı piyasa tasarımı kuralları, sonuç çözümleme kriterleri ve şüpheli işlem takibine yönelik genişletilmiş gözetim sistemleri yer alıyor. Platform, manipülasyona açık veya etik açıdan hassas olarak nitelendirilen bazı piyasaları da kısıtladı. Düzenleyiciler ve bazı yasa yapıcılar, özellikle jeopolitik ve siyasi olay piyasalarında ayrıcalıklı bilgiye sahip katılımcıların sistemi istismar edip edemeyeceği sorusunu giderek daha yüksek sesle soruyor.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI VE MİKRO ÖDEME EKONOMİSİ

Araştırma şirketi Forrester, yapay zeka araçlarının mikro ödemeleri nihayet işler hale getirebileceğini öne sürdü. Analist Meng Liu, Stripe'ın Makine Ödeme Protokolü'nü bu eğilimin erken bir örneği olarak gösteriyor.

Mikro ödemelerin tarihsel sorununa işaret eden Liu, kullanıcıların birkaç sentlik işlemleri her seferinde onaylamaktan kaçındığını hatırlatıyor. Yapay zeka botları bu denklemi değiştiriyor: görevi tamamlarken ödemeyi otomatik gerçekleştiriyorlar. Stripe'ın protokolü ise bağımsız bir ağ değil, mevcut ödeme sistemleriyle çalışan bir koordinasyon katmanı olarak konumlandırılıyor. Liu'ya göre bu gelişme, makine-makinesi işlemlerini yeni bir altyapı kurmadan mümkün kılabilir. Araç odaklı ödemelerin kullandıkça öde modelleri ve otomatik dijital ticaret gibi iş modellerini beslerken stablecoin gibi düşük maliyetli çözümlere olan talebi artırması bekleniyor.