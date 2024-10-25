Stablecoin devi Tether ABD'li yetkililer tarafından soruşturuluyor

ABD, popüler kripto para devi Tether'i, yaptırım ve kara para aklama karşıtı kural ihlalleri sebebiyle yakın incelemeye aldı. Manhattan'daki savcılar, bu para biriminin yasadışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyorlar. Tether'in kullanımının yasaklandığı yerlerde doların yerini alması ve günlük 190 milyar dolarlık işlem hacmiyle dikkat çeken bu durum, kripto para piyasasında önemli soru işaretleri yaratıyor.

Tether Üzerindeki Soruşturmalar Derinleşiyor: Güvenlik Güçleri Alarmda

ABD federal yetkililerinin, kripto para dünyasının önemli aktörlerinden Tether'i yakın takibe aldığı iddia edildi. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Manhattan savcılarının yürüttüğü soruşturma kapsamında şirket, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri şüphesiyle mercek altına alındı.

Piyasanın en büyük istikrarlı kripto para birimlerinden olan ve değeri ABD dolarına sabitlenen USDT stablecoininin arkasındaki şirket Tether, günlük 190 milyar dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Ancak bu başarılı tablonun arkasında karanlık bir yön olabileceği endişesi, federal yetkilileri harekete geçirdi.

Hazine Bakanlığı'nın radarında yer alan Tether'in, Hamas ve bazı Rus silah tüccarları gibi ABD yaptırımlarına tabi gruplar tarafından kullanıldığı öne sürülüyor. Bu durum, Amerikan vatandaşlarının şirketle olan işlemlerini etkileyebilecek yaptırımlara yol açabilir.

Tether'in, geniş bir yasa dışı kullanım ağına sahip olduğu biliniyor. Bu ağın içinde Kuzey Kore'nin nükleer programı, Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Rus silah şirketleri, Ortadoğulu terör örgütleri ve Çinli kimyasal üreticiler yer alıyor.

Adalet Bakanlığı'nın daha önce başlattığı soruşturma, şirketin küresel bankacılık sistemine erişim için sahte belge kullanımını araştırmıştı. Tether yönetimi ise tüm suçlamaları reddederek, güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Kripto para dünyasında yaşanan bu gelişme, sektörün diğer devlerini de etkiliyor. Yakın zamanda Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'ya açılan dava sonucunda şirket, 4,3 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Tether, geçmişte New York eyaleti ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile yaşadığı sorunları 61 milyon dolar ödeyerek çözmüştü. Son olarak şirket, yaklaşık 114 milyon dolarlık varlığı koruma altına almak için 1.850 kripto cüzdanını dondurdu.

Şirket, denetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla Chainalysis ve TRM Labs ile iş birliğine giderek işlem takip sistemlerini geliştiriyor. Tether ayrıca kısa bir süre önce dijital para düzenlemeleri konusunda deneyimli yeni bir yönetici ataması gerçekleştirdi.

Bu süreçte, Tether ile iş ortaklığı bulunan Cantor Fitzgerald gibi finans kurumları da risk altında. Şirketin CEO'su Howard Lutnick'in Trump'ın geçiş ekibinde yer alması dikkat çekerken, Trump'ın kampanya ekibi konuyla ilgili sessizliğini koruyor.