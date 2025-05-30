SEC yetkilisinden kripto para şirketlerine uyarı

SEC yetkilisinden kripto para şirketlerine uyarı
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SEC komiseri Hester Peirce, kripto para firmalarına karşı açılan davaların düşürülmesinin sektörde serbestlik anlamına gelmediğini belirtti. Bitcoin 2025 konferansında konuşan Peirce, dolandırıcılık davalarının süreceğini ve net kuralların ihlal edilmesi durumunda icra yetkisinin kullanılacağını vurguladı. Komiser ayrıca yatırımcıları kendi kayıplarından sorumlu tuttu.

Donald Trump'ın ikinci döneminin başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase, Uniswap ve OpenSea dahil birçok aleyhindeki yüksek profilli kripto davalarını düşürdü. "Kripto anne" lakabıyla bilinen Komiser Hester Peirce, Las Vegas'taki Bitcoin 2025 etkinliğinde bu gelişmelerin sektör için sınırsız özgürlük anlamına gelmediğini vurguladı.

Hester Peirce: SEC Kripto Davalarına Devam Edecek

Peirce, önceki SEC başkanı Gary Gensler'ın "icra yoluyla düzenleme" yaklaşımını eleştirirken, dolandırıcılık ve kötü faaliyetlere karşı mücadelenin süreceğini açıkladı. "Hedefimiz, icra yetkimizi amaçlandığı şekilde kullanmaktır. Net kurallar olduğunda ve insanlar bunları ihlal ettiğinde icra aracımızı kullanabiliriz." dedi.

Komiser, çoğu kripto para varlığının muhtemelen kendileri menkul kıymet olmadığını belirterek Gensler'ın görüşlerine karşı çıktı. Peirce, kripto dünyasındaki libarel kesime yönelik sert eleştiriler yöneltti.

Peirce, "Yatırımcılar kripto para kaybettiğinde, bu SEC'in devreye gireceği anlamına gelmiyor." dedi ve "Özgürlük sorumlulukla birlikte gelir ve yatırımcılar kendi seçimlerinden sorumludur." mesajını da verdi.

SEC, Trump'ın göreve başlamasından bu yana kripto kuruluşlarına karşı birkaç davayı ve soruşturmayı düşürdü. Bunların çoğu kayıt ihlallerine odaklanıyordu. Daha yakın zamanda SEC, kripto projesi Unicoin'e token ve hissesi için yanlış temsil edilen değerle dolandırıcılık sertifikaları sunduğu iddiasıyla suçlama getirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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