SEC sosyal medya hesabını çalan kripto dolandırıcısı tutuklandı

Ocak ayında kripto para dünyasını sarsan SEC X hesabının hacklenmesi, beklenmedik bir gelişmeyle sonuçlandı. FBI'ın yürüttüğü soruşturma, saldırının arkasındaki ismin 25 yaşında bir Alabama sakini olduğunu ortaya çıkardı. Eric Council Jr., "ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve erişim cihazı dolandırıcılığı komplosuna katılmak" suçlamasıyla yargılanacak.

SEC Hesabını Ele Geçiren Saldırgan Yakalandı

Eric Council Jr., SEC'in X hesabını ele geçirmek için "SIM takas" yönteminden faydalandı. Bu yöntemle, bir kurbanın telefon hattının kontrolünü ele geçirdi ve SEC'in hesap erişim kodlarını elde etti.

Saldırgan, sahte bir Bitcoin (BTC) ETF onayı duyurusu paylaştı. Bu sahte duyuru, Bitcoin fiyatında kısa süreli bir artışa neden oldu. Kripto para piyasası bu olayla sarsıldı.

FBI, Eric Council Jr.'ın çevrim içi aktivitelerini inceledi. Şüphelinin "Ronin", "Easymunny" ve "AGiantSchnauzer" gibi takma adlar kullandığı tespit edildi.

Olay, kripto para güvenliği konusunda yeni endişeler yarattı. Blockchain teknolojisinin güvenliği sorgulanırken, kurumsal hesapların korunması da önem kazandı.

SEC, olayın ardından sosyal medya güvenlik önlemlerini güçlendirdi. Kripto para düzenlemeleri ve siber güvenlik konuları, sektörün gündeminde üst sıralara çıktı.