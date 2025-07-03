SEC Grayscale ETF onayını geri çekti

ABD düzenleyici kurumu SEC, salı günü "hızlandırılmış temelde" onayladığı Grayscale ETF dönüşümünü beklenmedik bir hamleyle askıya aldı. Çarşamba günü New York Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen yazılı bildiri, SEC Başkan Yardımcısı Sekreteri J. Matthew DeLesDernier komisyonun kararı gözden geçireceğini açıkladı.

Grayscale Çok Varlıklı ETF Planına SEC Engeli

SEC'in beklenmedik hamlesi, Grayscale'in kapalı uçlu fonunu ETF formatına dönüştürme sürecini belirsizliğe sürükledi. Kural 431(e) uyarınca alınan bu durdurma kararı, komisyonun aksini emredene kadar geçerli olacak.

Grayscale Digital Large Cap Fund, onaylı sermaye sahipleri için tezgâh üstü işlem gören ve çok varlıklı yapısı ile dikkat çeken bir fon olarak faaliyet gösteriyor. Fonun yüzde 80'ini Bitcoin (BTC), yaklaşık yüzde 11'ini Ethereum (ETH) oluşturuyor.

Grayscale'in internet sayfasında yer alan bilgilere göre Solana, Cardano ve XRP gibi alternatif kripto paralar da fonun portföyünde tek haneli yüzdelerle temsil ediliyor. Bu çeşitlendirilmiş yapı, fonun ETF dönüşümü sürecinde inceleme konusu haline geldi.

SEC sözcüsü, bireysel fonlar hakkında yorum yapmayı geri çevirirken, Grayscale de yorum talebi için henüz geri bildirimde bulunmadı. Bu sessizlik, piyasadaki belirsizliği artırıyor.

SEC aynı zamanda SOL, XRP ve DOGE gibi farklı kripto paralar için onlarca teklifi değerlendirme sürecinde bulunuyor. Bu geniş kapsamlı inceleme süreci, kripto ETF piyasasının geleceğini belirleyecek kritik anlam ifade ediyor.