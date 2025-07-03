SEC Grayscale ETF onayını geri çekti

SEC Grayscale ETF onayını geri çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale'in ETF dönüşümü için verilen onayı sadece 24 saat sonra durdurdu. Fonun yüzde 80'i Bitcoin, yüzde 11'i Ethereum olan çok varlıklı yapısı düzenleyici inceleme altına alındı. Kararın ardından kripto ETF piyasasında belirsizlik hâkim oldu ve yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD düzenleyici kurumu SEC, salı günü "hızlandırılmış temelde" onayladığı Grayscale ETF dönüşümünü beklenmedik bir hamleyle askıya aldı. Çarşamba günü New York Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen yazılı bildiri, SEC Başkan Yardımcısı Sekreteri J. Matthew DeLesDernier komisyonun kararı gözden geçireceğini açıkladı.

Grayscale Çok Varlıklı ETF Planına SEC Engeli

SEC'in beklenmedik hamlesi, Grayscale'in kapalı uçlu fonunu ETF formatına dönüştürme sürecini belirsizliğe sürükledi. Kural 431(e) uyarınca alınan bu durdurma kararı, komisyonun aksini emredene kadar geçerli olacak.

Grayscale Digital Large Cap Fund, onaylı sermaye sahipleri için tezgâh üstü işlem gören ve çok varlıklı yapısı ile dikkat çeken bir fon olarak faaliyet gösteriyor. Fonun yüzde 80'ini Bitcoin (BTC), yaklaşık yüzde 11'ini Ethereum (ETH) oluşturuyor.

Grayscale'in internet sayfasında yer alan bilgilere göre Solana, Cardano ve XRP gibi alternatif kripto paralar da fonun portföyünde tek haneli yüzdelerle temsil ediliyor. Bu çeşitlendirilmiş yapı, fonun ETF dönüşümü sürecinde inceleme konusu haline geldi.

SEC sözcüsü, bireysel fonlar hakkında yorum yapmayı geri çevirirken, Grayscale de yorum talebi için henüz geri bildirimde bulunmadı. Bu sessizlik, piyasadaki belirsizliği artırıyor.

SEC aynı zamanda SOL, XRP ve DOGE gibi farklı kripto paralar için onlarca teklifi değerlendirme sürecinde bulunuyor. Bu geniş kapsamlı inceleme süreci, kripto ETF piyasasının geleceğini belirleyecek kritik anlam ifade ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
title