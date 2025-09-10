Ripple teknolojisi BBVA ile Avrupa pazarında güçleniyor

Blockchain teknoloji devi Ripple, önemli bir ortalık yaparak İspanyol bankacılık devi BBVA ile dijital varlık saklama anlaşması imzaladığını belirtti. Bu gelişme, BBVA'nın İspanya'daki müşterilere sunduğu Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ticaret hizmetlerini destekleyecek.

BBVA Müşterilerine Bitcoin ve Ethereum Erişimini Açtı

AB'nin MiCA düzenlemesi Avrupa genelinde uygulandığı için bölgedeki bankalar müşterilerinin talep ettiği dijital varlık tekliflerini başlatma konusunda cesaretlendi.

Ripple Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock bu durumu bir açıklamada vurguladı. Ripple'ın saklama teknolojisi, BBVA gibi bankaların güvenlik, uyumluluk ve verimliliği korurken kripto ve dijital varlıklar sunmasına yardım etmek için tasarlandı.

BBVA Dijital Varlıklar Başkanı Francisco Maroto, Ripple'ın saklama çözümünün maksimum güvenlik ve operasyonel standartları karşılayan kanıtlanmış teknolojiden avantaj elde etmelerine olanak tanıdığını açıkladı.

Yeni anlaşma, iki şirket arasındaki uzun süreli iş birliği üzerine kuruluyor. Ripple halihazırda ülkemizde ve İsviçre'deki BBVA için saklama teknolojisi sağlıyor ve iki taraf gerçek zamanlı uluslararası para transferi pilot projelerinde birlikte çalışıyor.

Geçen ay BBVA'nın, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın müşterileri için az sayıdaki bağımsız saklama sağlayıcısından biri olarak rol üstlendiği bildirildi.