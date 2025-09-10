Haberler

Ripple teknolojisi BBVA ile Avrupa pazarında güçleniyor

Güncelleme:
BBVA, İspanyol müşterilerine Bitcoin ve Ethereum alım satım hizmeti sunmaya başladı. Ripple'ın güvenli saklama teknolojisiyle desteklenen hizmet, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemeleri sonrası devreye girdi. Avrupa bankalarının kripto para atılımları hızlanırken geleneksel bankacılık dijital varlıklarla entegre oluyor.

Blockchain teknoloji devi Ripple, önemli bir ortalık yaparak İspanyol bankacılık devi BBVA ile dijital varlık saklama anlaşması imzaladığını belirtti. Bu gelişme, BBVA'nın İspanya'daki müşterilere sunduğu Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ticaret hizmetlerini destekleyecek.

BBVA Müşterilerine Bitcoin ve Ethereum Erişimini Açtı

AB'nin MiCA düzenlemesi Avrupa genelinde uygulandığı için bölgedeki bankalar müşterilerinin talep ettiği dijital varlık tekliflerini başlatma konusunda cesaretlendi.

Ripple Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock bu durumu bir açıklamada vurguladı. Ripple'ın saklama teknolojisi, BBVA gibi bankaların güvenlik, uyumluluk ve verimliliği korurken kripto ve dijital varlıklar sunmasına yardım etmek için tasarlandı.

BBVA Dijital Varlıklar Başkanı Francisco Maroto, Ripple'ın saklama çözümünün maksimum güvenlik ve operasyonel standartları karşılayan kanıtlanmış teknolojiden avantaj elde etmelerine olanak tanıdığını açıkladı.

Yeni anlaşma, iki şirket arasındaki uzun süreli iş birliği üzerine kuruluyor. Ripple halihazırda ülkemizde ve İsviçre'deki BBVA için saklama teknolojisi sağlıyor ve iki taraf gerçek zamanlı uluslararası para transferi pilot projelerinde birlikte çalışıyor.

Geçen ay BBVA'nın, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın müşterileri için az sayıdaki bağımsız saklama sağlayıcısından biri olarak rol üstlendiği bildirildi.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

