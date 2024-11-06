Polymarket Donald Trump'ın başkan olacağını öngören tahmin platformu oldu

Polymarket'in tahmin piyasası verilerine göre Trump'ın kazanma şansı, oy sayımının başlamasıyla birlikte yüzde 58'den yüzde 99'a fırladı. Associated Press'in aktardığı son duruma göre Trump 247, rakibi Harris ise 214 seçici kurul oyuna sahip. Kripto para sektörünün destekçisi konumunda olan Trump'ın olası zaferi, dijital varlık piyasalarını hareketlendirdi.

Kripto Piyasaları Trump Rüzgarıyla Yükselişte

Bitcoin (BTC), seçim sonuçlarının Trump lehine gelişmesiyle birlikte 75.011 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kaydetti. Kripto para piyasalarındaki bu yükseliş, Trump'ın sektöre yönelik olumlu yaklaşımından kaynaklanıyor.

Trump'ın başlangıçta kripto paralara şüpheyle yaklaşmasına rağmen zamanla sektörün destekçisi haline gelmesi, yatırımcıların güvenini artırdı. Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve diğer altcoinler de bu olumlu havadan etkilendi. Özellikle Trump destekçisi Elon Musk'ın favori kripto para birimi Dogecoin (DOGE), son 24 saatte yüzde 26,64 artış gösterdi.

Polymarket platformu, seçim sonucunun Associated Press, Fox ve NBC'nin aynı adayı galip ilan etmesiyle kesinleşeceğini belirtti. Bu durum gerçekleşmezse piyasa, yemin töreni gününe kadar açık kalacak ve yemin eden kişiye göre sonuçlanacak.