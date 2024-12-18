Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

Piyasalarda son durum: ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi

Piyasalarda son durum: ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasında Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) önemli fiyat seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. ETH, 4.094 dolar direncinden geri çekilirken, XRP 2.65 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başaramadı. Piyasalarda son durum ve ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi haberimizde...

Ethereum (ETH) Analizi

Ethereum, 16 Aralık'ta 4.094 dolar seviyesindeki dirençten yeniden geri döndü. Bu durum, ayıların bu seviyeyi agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor.

ETH/USDT paritesi, şu anda 3.775 dolardaki 20 günlük EMA'ya geri çekildi ve bu seviye dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge. Eğer fiyat, 20 günlük EMA'dan güçlü bir şekilde sıçrarsa, 4.094 dolar direncinin üzerine çıkma ihtimali artar. Bu durumda, paritenin 4.500 dolara kadar yükselmesi beklenebilir.

Piyasalarda son durum: ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi

Tersine, eğer fiyat 20 günlük EMA'nın altına düşer ve kapanış yaparsa, boğaların kontrolü kaybetmeye başladığı sinyalini verir. Böyle bir senaryoda, paritenin aşağı yönlü trend çizgisine düşmesi muhtemel ve bu seviyede boğaların güçlü alımları görülebilir.

Piyasalarda son durum: ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi

XRP Analizi

XRP, 17 Aralık'ta kısa vadeli direnç seviyesi olan 2.65 doların üzerine çıkmayı başardı. Ancak, boğalar bu seviyelerde fiyatı koruyamadı.

Eğer alıcılar mevcut seviyeden çok fazla taviz vermezse, XRP/USDT paritesi tekrar 2.65 doların üzerine çıkabilir ve kritik direnç seviyesi olan 2.91 doları test edebilir. 2.91 doların üzerinde bir kırılım ve kapanış gerçekleşirse, paritenin 3.50 dolara doğru bir ralli yapması mümkün.

Ancak, ayıların kontrolü ele alabilmesi için fiyatı hızlı bir şekilde 2.25 dolardaki 20 günlük EMA'nın altına çekmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, parite 1.90 dolardaki yüzde 61.8 Fibonacci düzeltme seviyesine kadar gerileyebilir.

Piyasalarda son durum: ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi

Solana (SOL) Analizi

Solana, 16 Aralık'ta 50 günlük SMA'nın (218 dolar) altına geriledi ancak boğalar 17 Aralık'ta 210 dolardaki desteği savundu.

Buna rağmen, boğalar fiyatı 225 dolardaki 20 günlük EMA'nın üzerinde tutmayı başaramadı ve SOL/USDT paritesi yeniden 210 dolara çekildi. Bir destek seviyesinin tekrar tekrar test edilmesi, bu seviyenin zayıflamasına neden olabilir. Eğer 210 dolar desteği kırılırsa, paritenin düşüşü, alçalan kanal formasyonunun destek çizgisine kadar sürebilir.

Olumsuz bu senaryo, fiyatın 210 dolardan yükselmesi ve kanalın direnç çizgisinin üzerine çıkması durumunda geçersiz hale gelir. Böyle bir durumda, parite 248 dolara doğru bir yükseliş denemesi yapabilir.

Piyasalarda son durum: ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi

Cardano (ADA) Analizi

Cardano, 1.05 dolardaki 20 günlük EMA'nın altına geriledi ve bu durum boğaların piyasadan çıkış için acele ettiğini gösteriyor.

20 günlük EMA'nın yatay bir eğilim göstermesi ve RSI'ın orta seviyeye yakın seyretmesi, yakın vadede fiyatın bir süre dar bir aralıkta hareket edebileceğini işaret ediyor. Satıcılar, fiyatı 0.90 dolara çekmek için baskı yapacaktır ve bu seviyenin güçlü bir destek olarak çalışması bekleniyor.

Boğalar fiyatı 1.20 doların üzerine çıkarıp bu seviyeyi korumayı başarırsa, piyasa kontrolünü yeniden ele alabilir. Bu senaryoda, ADA/USDT paritesi önce 1.24 dolara, ardından 1.33 dolara yükselebilir. Ancak 1.33 dolarda ayıların güçlü bir direnç göstermesi olası.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir. Teknik analiz verileri Cointelegraph'tan alınmıştır.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
img

Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024? Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi? Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)? 18 Aralık Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.