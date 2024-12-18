Piyasalarda son durum: ETH, XRP, SOL, ADA teknik fiyat analizi

Ethereum (ETH) Analizi

Ethereum, 16 Aralık'ta 4.094 dolar seviyesindeki dirençten yeniden geri döndü. Bu durum, ayıların bu seviyeyi agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor.

ETH/USDT paritesi, şu anda 3.775 dolardaki 20 günlük EMA'ya geri çekildi ve bu seviye dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge. Eğer fiyat, 20 günlük EMA'dan güçlü bir şekilde sıçrarsa, 4.094 dolar direncinin üzerine çıkma ihtimali artar. Bu durumda, paritenin 4.500 dolara kadar yükselmesi beklenebilir.

Tersine, eğer fiyat 20 günlük EMA'nın altına düşer ve kapanış yaparsa, boğaların kontrolü kaybetmeye başladığı sinyalini verir. Böyle bir senaryoda, paritenin aşağı yönlü trend çizgisine düşmesi muhtemel ve bu seviyede boğaların güçlü alımları görülebilir.

XRP Analizi

XRP, 17 Aralık'ta kısa vadeli direnç seviyesi olan 2.65 doların üzerine çıkmayı başardı. Ancak, boğalar bu seviyelerde fiyatı koruyamadı.

Eğer alıcılar mevcut seviyeden çok fazla taviz vermezse, XRP/USDT paritesi tekrar 2.65 doların üzerine çıkabilir ve kritik direnç seviyesi olan 2.91 doları test edebilir. 2.91 doların üzerinde bir kırılım ve kapanış gerçekleşirse, paritenin 3.50 dolara doğru bir ralli yapması mümkün.

Ancak, ayıların kontrolü ele alabilmesi için fiyatı hızlı bir şekilde 2.25 dolardaki 20 günlük EMA'nın altına çekmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, parite 1.90 dolardaki yüzde 61.8 Fibonacci düzeltme seviyesine kadar gerileyebilir.

Solana (SOL) Analizi

Solana, 16 Aralık'ta 50 günlük SMA'nın (218 dolar) altına geriledi ancak boğalar 17 Aralık'ta 210 dolardaki desteği savundu.

Buna rağmen, boğalar fiyatı 225 dolardaki 20 günlük EMA'nın üzerinde tutmayı başaramadı ve SOL/USDT paritesi yeniden 210 dolara çekildi. Bir destek seviyesinin tekrar tekrar test edilmesi, bu seviyenin zayıflamasına neden olabilir. Eğer 210 dolar desteği kırılırsa, paritenin düşüşü, alçalan kanal formasyonunun destek çizgisine kadar sürebilir.

Olumsuz bu senaryo, fiyatın 210 dolardan yükselmesi ve kanalın direnç çizgisinin üzerine çıkması durumunda geçersiz hale gelir. Böyle bir durumda, parite 248 dolara doğru bir yükseliş denemesi yapabilir.

Cardano (ADA) Analizi

Cardano, 1.05 dolardaki 20 günlük EMA'nın altına geriledi ve bu durum boğaların piyasadan çıkış için acele ettiğini gösteriyor.

20 günlük EMA'nın yatay bir eğilim göstermesi ve RSI'ın orta seviyeye yakın seyretmesi, yakın vadede fiyatın bir süre dar bir aralıkta hareket edebileceğini işaret ediyor. Satıcılar, fiyatı 0.90 dolara çekmek için baskı yapacaktır ve bu seviyenin güçlü bir destek olarak çalışması bekleniyor.

Boğalar fiyatı 1.20 doların üzerine çıkarıp bu seviyeyi korumayı başarırsa, piyasa kontrolünü yeniden ele alabilir. Bu senaryoda, ADA/USDT paritesi önce 1.24 dolara, ardından 1.33 dolara yükselebilir. Ancak 1.33 dolarda ayıların güçlü bir direnç göstermesi olası.





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